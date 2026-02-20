На Западе раскритиковали генерала ФРГ за слова о России и конфликте с Европой

Заявление немецкого генерал-майора, начальника штаба армии Германии Вольфа-Юргена Шталя о том, что Владимир Путин якобы готовит Россию к конфликту с Западом, вызвало резкое недовольство западных пользователей. Читатели издания Daily Mail обвинили военное руководство в попытке отвлечь внимание от внутренних проблем Европы.

Генерал заявил, что президент России Владимир Путин причинит Европе «такие страдания, которые мы сейчас даже представить себе не можем». Он выразил обеспокоенность и реакцией европейских лидеров в случае того, если российские войска зайдут на территорию НАТО.

«Люди сразу скажут: „Э-э, нам вообще не нужно воевать. Мы должны решить это дипломатическим путем. Мы не можем решить это военным путем“», — объяснил свои сомнения военачальник.

Статья в Daily Mail набрала тысячи комментариев. Многие откровенно критиковали выпады немецкого генерала.

Почему Европа не верит в «угрозу Путина»?

Пользователи отметили, что пока западные правительства заняты поставками оружия Украине и тратят на это миллиарды, их собственные армии приходят в упадок.

«Я виню ЕС в состоянии европейских вооруженных сил. Столько денег потрачено на нулевое потребление, расходы на предоставление убежища, регулирование, углеродные налоги, упадок нашей промышленности, системы социального обеспечения», — написал житель Эдинбурга Кит Ламонт.

Особое возмущение вызвал тот факт, что Европа продолжает закупать российские энергоресурсы через посредников, пока лидеры стран запугивают население конфликтом.

«Наше правительство слишком занято поставкой оружия Украине, вместо того чтобы вкладывать значительные средства в собственные вооруженные силы», — добавил «мистер Ву» из Глазго.

Кроме того, Францию, Бельгию и Испанию уличили в масштабном экспорте газа из России, который затем перепродается в Германию.

«Евросоюз по-прежнему закупает российскую нефть и газ. На Францию ​​приходится 41% российского экспорта природного газа в ЕС, на Бельгию — 28%, а на Испанию — 20%. Германия закупает российский природный газ через эти три страны», — констатировала еще одна читательница.

Другой комментатор заметил: «Россия не наш враг. ЕС и наши прогнившие до основания политические и глобалистские элиты — вот враги».

В начале февраля 2026 года британский премьер Стармер также поднимал тему о «нападении России». Владимир Путин называл такие инсинуации «чушью».