Путин назвал чушью слова о нападении России на страны НАТО

Президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о заявлении других стран о военной агрессии России. Глава государства заметил, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.

«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», — заявил Путин.

Российский лидер высказал сомнения, что европейские лидеры всерьез верят, что Россия хочет напасть на НАТО. Однако Россия примет ответные меры на милитаризацию Европы.

Путин отметил, что показательно переименование в США Министерства обороны в Министерство войны. Он заявил, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». Президент указал, что в этом есть смысл.