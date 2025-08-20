Путин и Зеленский лицом к лицу. В какой стране решится судьба Украины?

Мировые СМИ с подачи главы США Дональда Трампа приступили к изучению политической карты Евразии, выбирая страны, где может пройти встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Белый дом объявил, что подготовка предстоящих переговоров находится в самом разгаре. Какие варианты есть и насколько велик шанс, что эта встреча возможна, узнал 360.ru.

Где пройдет встреча Путина и Зеленского: в Европе или Белоруссии?

Сопровождавший украинского лидера на встречу с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что место встречи Путина и Зеленского станет известно через несколько часов.

«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», — заявил в комментарии журналистам президент Франции.

МИД Швейцарии объявил, что готов предоставить площадку для встречи Путина и Зеленского. Глава внешнеполитического ведомства страны Иньяцио Кассис уточнил, что в случае приезда президента на мирные переговоры ему предоставят иммунитет от ордера Международного уголовного суда. По данным телеканала Sky News, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим или Ватикан. В качестве альтернативных версий также рассматриваются Будапешт и Хельсинки. Агентство France Press со ссылкой на источник сообщило, что Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву, но он ответил жестким отказом.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что республика готова организовать встречу президента России и украинского лидера даже несмотря на то, что не заявляла о своей роли в качестве посредника.

Если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Наталья Эйсмонт пресс-секретарь президента Белоруссии

О предстоящей встрече президента России и украинского лидера объявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что организацией двусторонних переговоров займутся вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. «Сам факт того, что Путин говорит: „Конечно, я встречусь с Зеленским“, — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением, но то, что они начнут разговаривать, — это важно», — заявил глава Госдепартамента.

Путин и Зеленский готовы к встрече?

Зеленский объявил, что готов к любому формату переговоров с Владимиром Путиным.

Помощник президента России по международным делам Павел Ушаков по итогам разговора главы государства с Трампом, когда он прервал встречу с европейскими лидерами в Вашингтоне, заявил, что Путин выступил за продолжение прямых переговоров российской и украинской делегаций с повышением уровня представителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любым форматам встреч, если они пройдут предварительную подготовку. «Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил», — подчеркнул он.

Руководитель внешнеполитического ведомства пояснил, что саммиту на внешнем уровне должны предшествовать встречи экспертов. Проводить переговоры на высшем уровне в качестве медийного эффекта недопустимо.

Представители США уже приступили к работе по подготовке двусторонних переговоров. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, американский лидер не готов ждать еще несколько месяцев и настаивает на скорейшем продолжении.

Подготовка потребует времени

Заявлений о готовности к проведению переговоров на высшем уровне недостаточно. Требуется получить еще официальное подтверждение, что они в принципе состоятся. Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он пояснил, что и российская, и украинская стороны не дали конкретных ответов, на каких условиях и когда могут пройти переговоры лидеров двух стран. «Если мы обратимся к предыдущим заявлениям министра иностранных дел и президента России, то они как раз говорили, что беспредметные переговоры не имеют в данном случае никакого смысла и это была бы просто потеря времени», — напомнил Фельдман. Эксперт пояснил, что переговорам на высшем уровне предшествует огромный объем работы дипломатов и переговорщиков, потом идет встреча руководителей внешнеполитических ведомств, которые уточняют последние детали, а лидеры государств финализируют договоренности. Сейчас нет даже наброска проекта итогового решения, на выработку которого потребуется больше времени, чем предполагает Трамп и западные участники этого процесса.

Почему для встречи Путина и Зеленского не подходят страны Европы?

Для президента России полет в воздушном пространстве стран НАТО несет определенную угрозу, что сразу сужает выбор и вычеркивает практически все страны Европейского союза, заявил Фельдман. Он напомнил, что даже полет в Швейцарию, несмотря на нейтральный статус страны, несет риски, так как борту номер один придется пересекать границы недружественных государств.

Кроме того нет никакой уверенности, что власти обеспечат безопасность главы государства.

Российский лидер просто в силу своего статуса и колоссальной ответственности, которая на нем лежит, не имеет права подвергать себя и всю страну такому риску. Павел Фельдман кандидат политических наук

Он добавил, что само заявление о дипломатическом иммунитете выглядит очень высокомерным, словно Швейцария делает одолжение Путину «В этих условиях соглашаться на Женеву как на переговорную площадку было бы не вполне рационально. Это не в стиле политического руководства России», — пояснил собеседник 360.ru.

Эксперт добавил, что из-за географического положения также не подходит Венгрия. Хотя премьер-министр страны Виктор Орбан является одним из главных европейских союзников Дональда Трампа и находится в хороших отношениях с президентом России.

«Венгрия слишком близка к Украине, у них есть общая граница. Полет через Черное море предполагает проход воздушного пространства Румынии — одной из самых недружественных к России европейских стран, а с севера надо лететь через Польшу», — перечислил Фельдман. Он добавил, что точно такая же географическая проблема есть у Белграда. Отвечая на вопрос о Хельсинки он напомнил, что Финляндия тоже пополнила число стран НАТО, а ее президент Александр Стубб в ходе переговоров в Вашингтоне вспомнил о 1944 годе, когда его страна находилась в состоянии войны с Советским Союзом, выступая на стороне фашистской Германии. «Ехать в такую страну на переговоры первому лицу России — это не только нецелесообразно политически, но еще и рискованно в силу объективных факторов», — отметил Фельдман.

Возвращение в Стамбул

Турция за счет дружеских отношений с Россией стоит особняком среди других стран НАТО. Путин и Зеленский вполне могут встретиться в Стамбуле, где делегации начинали переговоры еще в 2022 году и вернулись к ним через три года боевых действий, допустил Фельдман.

«Возвращение в Стамбул на условиях уже достигнутых договоренностей стало бы красивым жестом, что Россия не отступила от своих ключевых требований по демилитаризации, денацификации, внеядерного и внеблокового статуса Украины. Это было бы красивой точкой во всей истории», — заявил эксперт. Он добавил, что против этого места встречи скорее всего выступит украинская сторона. Стамбул стал очень популярен среди жителей, а для Зеленского, который ставит имидж на первое место, их мнение очень важно. Народ может вполне воспринять такую встречу как капитуляцию.

Переговоры в Пекине

Столица Китая вполне может принять у себя президента России и украинского лидера, но против этой площадки выступит Трамп, заявил Фельдман. «Президент США позиционирует себя как архитектор возможного мирного соглашения и делиться лаврами миротворца он явно не захочет», — пояснил он.

При этом эксперт не исключил, что Китай вполне может стать встречей следующего этапа, в которой примут участие все трое — Путин, Трамп и Зеленский.

Это может произойти на праздновании окончания Второй мировой войны в сентябре, но не раньше. Шансы на то, что встреча может пройти в Пхеньяне Фельдман оценил как ничтожные. Он пояснил, что КНДР Зеленский воспринимает, как участника конфликта, который выступает на стороне России. «Для него это небезопасно, как поездка в Москву или Минск», — добавил он. Эксперт добавил, что против столицы КНДР также выступит Трамп, так как это главный союзник Китая в регионе.

Самые вероятные страны для встречи Путина и Зеленского

Методом исключения, если вычеркнуть европейские и азиатские государства, а также Россию и Белоруссию, остается не так много вариантов переговорных площадок.

Большой шанс есть у стран Арабского мира. «Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты обладают опытом организации переговоров для конфликтующих государств и могут создать все условия для встречи лидеров России и Украины», — допустил Фельдман. Также эксперт отметил, что встреча может снова пройти на Аляске, куда Путин уже приезжал, а Трамп выступал за то, чтобы пригласить сразу и Зеленского.

Главное — параметры безопасности

Место проведения нового раунда переговоров должно отвечать требованиям безопасности для президента России. Об этом 360.ru заявила политолог Анна Богачева. Она пояснила, что самым идеальным вариантом, исходя из этих условий, стала бы Москва, но в Россию не согласится приехать Зеленский. Политолог добавила, что западные страны давно потеряли всякое доверие в России.

«Не стоит забывать, что многие из них спят и видят, как бы арестовать Владимира Путина по надуманным обвинениям. Или провести действия, которые могут навредить нашему президенту», — отметила Богачева.

Она не исключила, что в качестве самой вероятной площадки стоит рассматривать Саудовскую Аравию или Турцию, если президент Реджеп Тайип Эрдоган даст личные гарантии. «В любом случае, этот вопрос будет рассматриваться прежде всего нашими спецслужбами с той точки зрения, смогут ли они обеспечить безопасность президента», — подчеркнула Богачева. Политолог отметила, что пока непонятно, как вообще выстроится процедура переговоров между лидерами двух стран, так как Зеленский неоднократно демонстрировал свою неспособность к достижению дипломатического урегулирования. Она не исключила, что все останется в формате делегаций, которые рано или поздно придут к единому мнению, а в ходе трехсторонней встречи Путин, Трамп и Зеленский просто подпишут соглашение о мире.