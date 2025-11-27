«Путин глазом не моргнет». Британцы захотели «ударить наотмашь», но только опозорились в очередной раз

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия должна получить право направить своих военных на Украину после возможного мирного соглашения с Россией. Его слова прозвучали на фоне переговоров США, России и Украины по обновленному плану урегулирования конфликта, сообщила газета The Telegraph .

С требованием о войсках британский премьер выступил на встрече «коалиции желающих». Он заявил, что развертывание западных войск должно стать ключевым элементом гарантий безопасности для Киева.

Стармер подчеркнул, что британские военные структуры уже работают над подготовкой потенциального контингента, и призвал союзников ускорить собственные решения.

«Наши военные специалисты проделали огромную работу. Теперь нужно, чтобы партнеры подтвердили свои обязательства. Мы должны иметь максимально готовую и максимально надежную силу», — добавил политик.

Европа отправит войска на Украину?

Эммануэль Макрон поддержал идею вооруженного присутствия НАТО, заявив, что «оно необходимо, чтобы сдержать Россию». Франция, Британия и Турция уже прорабатывают создание «силы уверенности», которая будет размещена в Киеве, Одессе и других ключевых точках сразу после возможного прекращения огня.

По словам Макрона, это будет не участие в боевых действиях, а «миротворческая миссия по обучению и обеспечению безопасности».