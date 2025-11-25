Справедливый и прочный мир на Украине возможен только при соблюдении четырех условий. Об этом сообщил премьер Великобритании Кир Стармер, слова которого привел телеканал Sky News .

Речь идет о сохранении суверенитета Украины и ее способности защититься в будущем. Кроме того, страна должна сама определять свое будущее, а вопросы вступления в НАТО и Евросоюз потребуют согласия их членов.

Ранее он заявил, что часть из 28 пунктов предложенного американской стороной плана была неприемлема, но другие важны для установления долгосрочного мира.

Служба внешней разведки сообщала, что Великобритания хочет сорвать мирные переговоры, дискредитировав президента США Дональда Трампа через сфабрикованный компромат, чтобы избежать банкротства и продолжить зарабатывать на конфликте на Украине.