Западные либеральные элиты годами учили молодых белых мужчин стыдиться самих себя и выталкивали их из престижных профессий, а теперь хотят заставить этих же людей погибать на войне. Причем же тут «черный нацизм» и что теперь будет с Украиной?

Как Запад продал своих детей Автор The Spectator Шон Томас рассказал, как президент Владимир Путин подготовил Россию к любым попыткам противостояния, а Европа в то же время сама загнала себя в ловушку. Онr сформулировал причину этого провала предельно прямо. По версии автора, многие белые мужчины в США и в Европе оказались «не того пола и не того цвета кожи» в момент, когда американские индустрии, начиная с культурной, вошли в период показательного искупления прошлого. Исключение белых мужчин обсуждалось открыто и даже воспринималось как достоинство. Ирония заключается в том, как пишет Томас, что значительную часть этой политики, как утверждается, проводили старшие белые мужчины на вершине системы. То есть те, кто, спасая собственные позиции, фактически «продавал» младшее поколение. Шон Томас утверждает, что такой подход не остался внутри одной отрасли. По версии автора, он быстро распространился на журналистику, академическую среду и книгоиздание, а затем закрепился и за пределами США, затронув Великобританию, Канаду, Австралию и другие страны англоязычного мира.

Черный нацизм захватил либералов В подтверждение автор материала приводит и статистику. По его данным, в 2011 году белые мужчины составляли 48% младших телевизионных сценаристов в Голливуде, а к 2024 году их доля снизилась до 11,9%. Также утверждается, что с 2018 года белые американские мужчины составляли лишь 14,6% принятых на ассистентские позиции в Йеле. The Spectator пересказывает и свидетельство из нью- йоркской журналистики, которое в тексте подается как иллюстрация практики найма. При сотнях заявок на вакансию и десятках кандидатур от белых мужчин внутри редакции якобы считалось очевидным, что брать «лучшего» кандидата не собираются, а исключение белых мужчин обсуждалось как нормальная, заранее принятая установка.

С начала 2010-х годов быть белым мужчиной в англоязычном мире означало автоматически оказаться в конце очереди. <…> Вы жертва глубокой и аморальной дискриминации. Шон Томас

Как Великобритания осталась без армии The Spectator напомнил и о скандальной истории с набором в Королевские ВВС Великобритании. В этот род войск эксклюзивно приглашали «небелых военнослужащих», практику в итоге признали незаконной. Этот эпизод автором используется как символ: когда государственные структуры и крупные институты годами демонстрируют перекос, а затем сталкиваются с задачами безопасности, возникает вопрос, на кого они рассчитывают? Тема «равенства», по мнению Томаса, утратила способность замечать собственные перекосы. Автор приводит и другой пример: когда руководителя направления «по разнообразию» спросили о гендерном балансе среди менеджеров, та назвала «хорошим» результатом 70% женщин. Никто не увидел противоречия.

Почему Европа обречена The Spectator подчеркивает: в публичном европейском поле звучат призывы быть «более воинственными», увеличивать расходы на оборону и готовиться к худшим сценариям. На этом фоне, утверждает автор, вооруженные силы неизбежно начнут активный набор и он будет нацелен на молодых белых мужчин, потому что именно они составляют ключевой ресурс для пополнения армии. Государству в критический момент нужны солдаты, а не лозунги. По версии автора, на фоне растущей тревоги в Европе и разговоров о необходимости наращивать оборонные расходы страны Запада неизбежно вернутся к массовому набору в армию. И даже с такими мерами помочь Украине они вряд ли смогут. Пока Владимир Путин укрепляет Россию, добавляет Томас, европейские элиты вынуждены обращаться за помощью к тем, кого дискриминировали годами. Основной целью набора в армию, пояснил автор колонки, станут молодые белые мужчины. Те самые люди, которых в последние годы публично обвиняли во врожденной «токсичности» и системно отодвигали в конец очереди.

Да, мы считаем вас по своей сути токсичным человеком из-за вашего пола. Кроме того, ваша принадлежность к белой расе делает вас морально подозрительным. <…> Но, кстати, не могли бы вы умереть за государство, которое так с вами обращается? Шон Томас