Путин берет инициативу. Что известно о сенсационной встрече с Трампом и почему Запад в панике?

В четверг мировые СМИ разнесли сенсацию — состоится долгожданная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Но в бочку меда добавили ложку дегтя — ряд американских газет написали, что для встречи есть условие. Что известно о подготовке саммита, что должен сделать Путин и что об этом думают в России и на Западе — в материале 360.ru.

Кто предложил встречу Путина и Трампа Впервые о планах Трампа встретиться с Путиным 6 августа написала американская газета The New York Times. В издании отметили, что это будет первый очный саммит между президентами США и России за более чем четыре года. Источники газеты рассказали, что Трамп сначала намерен встретиться с Путиным, потом провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп раскрыл свои планы в среду во время телефонного разговора с европейскими лидерами, в том числе с украинским лидером. Выступая 6 августа в Овальном кабинете перед журналистами Трамп намекнул, что такая встреча возможна и состоится она довольно скоро. Эти слова были произнесены после встречи спецпосланника США Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Телеканал Fox News заявил, что с идеей о проведении саммита к Уиткоффу обратился сам российский лидер, спецпосланник донес ее до Вашингтона, и президент США согласился на встречу. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт также заявила, что о встрече попросила российская сторона. «Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент готов встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским», — сказала Левитт.

О договоренностях между двумя лидерами рассказал журналистам и помощник президента России Юрий Ушаков. «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне», — сообщил Ушаков. Помощник президента добавил, что сейчас идет «конкретная проработка» саммита совместно с американскими коллегами. На вопрос о том, кто был инициатором встречи с Трампом, Владимир Путин ответил, что заинтересованность проявили обе стороны. «Что там, какое слово сказал первым — это уже не имеет значения», — добавил президент.

Где и когда встретятся президенты Ориентировочно саммит Трампа и Путина произойдет на следующей неделе, отметил Ушаков. «Но стороны приступают непосредственно к подготовке этой важной встречи и, сколько подготовка займет дней, пока сказать трудно. Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно», — отметил российский политик. По словам Ушакова, место встречи уже согласовано, но он не стал озвучивать его, отметив, что Кремль проинформирует россиян «несколько позже». Турция, где ранее проходили российско-украинские переговоры, тут же отреагировала, заявив, что не получала сигналов о возможной встрече на высшем уровне.

Также о возможном месте переговоров высказались в Ватикане. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакты с папой римским Львом XIV, заявил, что Святой престол готов стать площадкой для саммита. Севастьянов отметил, что приглашение папы римского остается в силе, его подтвердил госсекретарь Пьетро Паролин. Британская The Guardian не осталась в стороне и внесла свою лепту в эту «угадайку». Там заявили, что лучшим местом для встречи лидеров двух сверхдержав может стать Саудовская Аравия. Также в этот список внесли Венгрию под предлогом хороших отношений с обеими сторонами переговоров. Путин в беседе с журналистами как самое подходящее место для проведения саммита назвал Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уже предложил провести переговоры в его стране. «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода», — подчеркнул глава государства.

Трамп выставил условие: Путин должен встретиться с Зеленским Во всю эту замечательную симфонию радости по поводу встречи двух политических гигантов диссонансом вторглось неприятное сообщение — ряд изданий заявили, что Трамп выставил условие: встреча состоится только после прямых переговоров Путина и Зеленского. Информация появилась в ABC News. По данным издания, Белый дом опроверг заявление, что встреча с Путиным была согласована. «Президент Путин должен встретиться с президентом Украины Зеленским, чтобы встреча с Трампом состоялась, чего Кремль пока не готов обещать», — написало издание со ссылкой на представителя Белого дома. Следом появилась информация в газете The New York Post. Издание ссылается на неназванный источник в Белом доме и тоже утверждает, что встреча с Трампом будет возможна только после переговоров с Зеленским. Также газета сообщила, что место встречи пока не определено.

Диалог России и США идет в условиях дезинформации, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Саммит пытаются сорвать в информационном поле, вводя в заблуждение американские власти. Кандидат политических наук, основатель и генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой призвал не спешить обвинять Трампа в установке нового ультиматума Путину. Информация об этом условии появилась в газете, официальных утверждений на тот момент не было. «Я скажу еще жестче. С моей точки зрения, Путин помогает Трампу. Дело в том, что Трамп поставил себя в дурацкую ситуацию. Он слишком много уступал своим врагам из глубинного государства, которые затаскивают его на поле противостояния с Россией. И он сделал совершенно глупое заявление о том, что дает дедлайн сначала до 3 сентября, а потом сократил его. И сказал, что 100%-ные пошлины введет тем, кто покупает российскую нефть», — высказал мнение Марков.

Политолог отметил, что Трамп не может ввести такие пошлины, потому что это означает мощнейшую торговую войну с «двумя колоссальными странами-цивилизациями», такими как Китай и Индия. И эти колоссы не станут слушать американского президента даже под угрозой 100%-ных пошлин. «Трамп себя в дурацкую ситуацию поставит. Он может во многом развалить мировую торговлю, мировую экономику, но при этом не достигнет [цели], Китай и Индия не будут слушаться Трампа», — подчеркнул политолог. На пресс-конференции в Белом доме 7 августа Трамп однозначно заявил, что не выдвигал дополнительного требования.

Я готов встретиться с Путиным, даже если тот пока не намерен встречаться с Зеленским. Это не является условием для саммита президентов США и России Дональд Трамп

Встреча с Зеленским — быть или не быть? Владимир Путин неоднократно заявлял, что не против встречи с украинским коллегой. «Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — отметил российский лидер. Журнал Politico написал, что президент США планирует провести сразу две встречи с Путиным. «Президент Трамп заявил европейских лидерам, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Это говорит о том, что Трамп по-прежнему видит возможность прекращения конфликта дипломатическим путем», — указали авторы материала. Также в СМИ появилась информация, что трехсторонняя встреча по задумке Трампа пройдет без участия европейских лидеров.

Помощник президента Ушаков в беседе с журналистами рассказал, что Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи президентов России, США и Украины. «Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. <…> Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», — подчеркнул Ушаков.

О чем Трамп хочет говорить с Путиным? Традиционно СМИ соревнуются в угадывании, какие темы будут обсуждать два лидера. Несомненно, лидируют темы конфликта на Украине и санкции США. Bloomberg предположил, что Путин и Трамп обсудят мирное соглашение в обмен на территориальные уступки, а также возможное прекращение огня. О вероятном обсуждении остановки огня пишет и украинский Telegram-канал «Политика Страны». «Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом плюс-минус по линии фронта», — отметило издание.

Также на повестке дня якобы стоит вопрос обмена территориями. Россия выводит войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, Украина обязана покинуть территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Польский портал Onet предположил, что решение территориальных вопросов могут отложить на 49 или 99 лет, таков план Трампа. То же издание утверждает, что стороны переговоров обсудят снятие санкций и возобновление сотрудничества с Россией в энергетической сфере. В достоверности информации польского СМИ усомнились на Украине. «Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

Зарубежные СМИ о встрече Путина и Трампа The Washington Post: Саммит станет «значительной победой для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа».

Associated Press: Встреча станет «важной вехой в усилиях Трампа» по прекращению украинского конфликта, но гарантий остановки огня нет.

Le Monde: «Трамп ставит на кон свой политический капитал» после шести месяцев посреднических усилий.

Bloomberg: Кремль рассматривает уступки США, которые могут включать «воздушное перемирие с Украиной, чтобы избежать вторичных санкций».

Шесть встреч Путина и Трампа Путин и Трамп встречались лично шесть раз, все — в первый президентский срок Трампа. Впервые лидеры встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. Вторая встреча прошла в том же году во Вьетнаме. Это были короткие переговоры «на ногах», обсуждали Сирию. Широкомасштабная встреча двух лидеров прошла 16 июля в Хельсинки. Трамп и Путин общались один на один, а потом в составе переговорных групп. После переговоров вышли к прессе.

Четвертая встреча прошла в Париже 11 ноября 2018 года на мероприятиях в честь 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Переговоры длились недолго, чтобы «не затмевать важность мероприятия». Запланированная двусторонняя встреча 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на саммите G20 переросла в неформальное общение на 10-15 минут. Переговоры отменили по инициативе Трампа. Последняя серьезная встреча Трампа и Путина прошла в Осаке 28 июня 2019 года. В шутку обсудили тему российского вмешательства в выборы в США.