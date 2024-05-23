Пустые старания Зеленского. Сокращенная «формула мира» не привлечет КНР на саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский решил привлечь внимание Глобального Юга и Китая к саммиту в Швейцарии, втрое сократив свою «формулу мира». Политолог Мария Прокофьева на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметила, что председатель КНР Си Цзиньпин все равно откажется от участия в этом мероприятии.

Она напомнила, что стратегическое партнерство России и Китая укрепляется. Визит Владимира Путина в КНР лишний раз прекрасно это показал и доказал.

«Сам уровень саммита не соответствует значению КНР в международных отношениях. И обсуждать какие-то мирные формулы без участия России Китай, конечно, тоже не согласится в силу как раз таки наших очень крепких стратегических связей», — заметила Прокофьева.

Председатель Китая, допустила она, приехал бы на саммит с условием присутствия на нем России как одной из сторон конфликта и других представителей БРИКС. Пока что из стран — членов объединения свое участие подтвердила только Индия. И представлять ее, скорее всего, будет не премьер-министр Нарендра Моди, а кто-то из дипломатов.

«И в принципе это не уровень Си Цзиньпина», — добавила собеседница 360.ru.

В поисках экономических выгод

Пока что состав участников саммита однозначно не подтвердили. Прокофьева допустила, что на него могут согласиться приехать отдельные страны Африки и Ближнего Востока. И вряд ли те, что находятся в крепком союзе с Россией.

«Скорее всего, те, которые занимают нейтральное положение в конфликте и, может быть, будут искать для себя какие-то экономические, дипломатические выгоды. Ставлю на то, что это будет ряд небольших стран Африки, Латинской Америки — те, кто относится к сфере влияния США. Чили, возможно, Аргентина, поскольку [ее президент Хавьер] Милей занимает активную проукраинскую и проамериканскую позицию. Вот такой состав ожидается. Конечно, это совсем не то, на что рассчитывал Зеленский и американцы, когда вся эта история затевалась», — обратила внимание политолог.

В участии стран Арабского мира она усомнилась, заметив, что у тех же Саудовской Аравии и ОАЭ сейчас гораздо более серьезные проблемы: свой фокус государства пока что направили в сторону Палестины.