«Печальный день». Объятия Путина и Си Цзиньпина стали ударом для США | 360°

Мир 19 мая 2024, 03:57 «Печальный день». Объятия Путина и Си Цзиньпина стали ударом для США Аналитик Пиллсбери: в США опечалились из-за объятий Путина и Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Дружеские объятия российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США. Такое мнение выразил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в беседе с изданием Fox News.

«Это стратегический кошмар [для США] — видеть, как [Путин и Си Цзиньпин] обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец — любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — сказал Пиллсбери.

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Эксперт отметил, что дружба Китая и России очень опасна для американской стороны. Оба государства являются серьезными стратегическими оппонентами для Вашингтона.

«Это печальный день [для США]», — подытожил аналитик.

Ранее журналисты газеты Financial Times заявили, что совместные заявления Путина и Си Цзиньпина, высказанные во время визита президента РФ в Пекин, стали пощечиной для США. Еще в прошлом месяце госсекретарь Америки Энтони Блинкен призвал китайскую сторону прекратить поддерживать Россию в вопросе конфликта на Украине.