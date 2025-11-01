Российские бойцы ликвидировали в Сумской области трех наемников из Аргентины, воевавших в рядах ВСУ. Об этом сообщил портал TrackANaziMerc, на котором выкладывают данные о «солдатах удачи» со всего мира.

Легкие деньги за пушечное мясо По данным сайта, аргентинские военные прибыли на Украину два месяца назад — хотели получить легкие деньги. Их определили в состав 47-й отдельной бригады ВСУ. Однако, вопреки ожиданиям, после краткого курса подготовки наемников отправили как пушечное мясо на Сумское направление — один из самых тяжелых участков для Украины в зоне СВО. Именно там операторы беспилотников группировки «Север» ликвидировали всех троих. Имена уничтоженных: Мариано Альберто Франко, позывной Сису, из Буэнос-Айреса, Ариэль Эрнан Ахор, позывной Мерло, тоже из Буэнос-Айреса, а также Адриан Гальярдо, позывной Роги, из Кордовы.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Наемники в ВСУ умирают ежедневно С началом спецоперации на Украину со всего мира отправились тысячи «серых гусей» — так называют иностранных наемников. Многие из них уже погибли — сообщения об их смерти появляются каждый день. Например, 27 октября появилась информация об уничтожении бразильца Луиса Фелипе Мартима. После прибытия на Украину его определили в подразделение «Арес», которое бросили в настоящую мясорубку на Купянском направлении. В районе Радковки Мартим погиб. Примерно в тот же период в районе Покровска ликвидировали Ли Джонстона из Северной Ирландии. Он был первым убитым наемником в ВСУ из этой страны. Вместе с ним погибли кореец Бенджамин Е и болгарин Тодор Кузмов. При этом за несколько дней до этого в зоне спецоперации уничтожили американца Боуэна Кита Шардта. Он долго выполнял боевые задачи в рядах ВСУ, участвовал в атаке на Курскую область и совершил там военные преступления против мирных жителей. Его смерть стала вопросом времени.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Адские бои в Сумской области Сегодня стало известно, что украинское командование почти полностью лишилось 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка после лобовых штурмов на Сумском направлении. Как отметил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах, пополняют штурмовые подразделения за счет бойцов 68-го отдельного стрелкового батальона. ВС России создали буферную зону в Сумской области протяженностью от восьми до 12 километров. Как заявил глава государства Владимир Путин, это результат украинского нападения на Курскую область и расширения линии боевого соприкосновения на две тысячи километров.