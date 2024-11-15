«Возобновление конфликта неизбежно». Протесты в Абхазии оказались выгодны Грузии

Грузия может вторгнуться в Абхазию, если ее отношения с Россией резко ухудшатся. Вмешиваться в ситуацию с протестами нельзя, рассказал 360.ru политолог Вадим Сипров.

Протестующие забыли про Грузию

Он напомнил, что Россия выступает гарантом независимости Абхазии и, благодаря туризму и торговле, вносит большой вклад в ее бюджет. По мнению политолога, подавление протестов в такой ситуации будет недальновидным решением.

«Такой сценарий вполне возможен, но не совсем понятно, чего хотят протестующие, потому что пока никаких четких требований и лозунгов не выдвинуто. С другой стороны, участие России в подавлении такого рода беспорядков не очень правильно стратегически», — отметил эксперт.

Сипров не исключил, что недружественная Абхазии Грузия может использовать беспорядки в своих интересах.

«В случае, если отношения между Россией и Абхазией резко ухудшатся, то возобновление конфликта между Грузией и Абхазией неизбежно. Понимают ли это те, кто сейчас протестуют, или не понимают, — трудно сказать», — объяснил он.

Россия — драйвер экономики Абхазии

Политолог добавил, что предпосылок к ухудшению отношений России и Абхазии практически нет. Республике выгодно торговать с соседней страной и принимать у себя туристов.

«Многие наши граждане относятся к Абхазии как к месту, где можно за адекватные деньги получить сервис в общем-то не хуже, чем в Турции. Поэтому туристический поток из России — это основной драйвер для экономики Абхазии», — подчеркнул специалист.

Главной причиной протестов Сипров назвал внутренние межэлитные разногласия в самой Абхазии. По его мнению, инициаторы беспорядков оказались оторваны от реальности.

«По всей вероятности, это сводится к попытке перехватить власть одной их элитных группировок, но ребята явно попутали берега и забыли, за счет чего они существуют. Тот самый случай, когда властные амбиции очень недальновидных людей диссонируют с фактическим положением вещей», — подытожил он.

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