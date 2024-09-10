Сегодня 14:28 Пропагандистский рассинхрон. Картинка в западных СМИ не бьется с реальностью в России Публицист Белов: заявления Кара-Мурзы о слежке разбились о реальность 0 0 0 Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa / Global Look Press Эксклюзив

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Немецкие СМИ, принадлежащие в большинстве своем через целую сеть фондов и НКО американским хозяевам, обожают мусолить тему России: мол, у нас тут и оппозиционеров сажают «по беспределу», и любому западному журналисту нормально работать не дают. Чуть что, тут же записывают его в шпионы.

В рамках такой пропагандисткой кампании, которой, надо сказать, уже не один десяток лет и которая началась задолго до СВО или даже до 2014 года, в эфире немецких телеканалов то и дело мелькают лица различных «обличителей российской действительности» из числа так называемых бывших или, проще говоря, профессиональных предателей. Намедни на канале ZDF состоялось интервью с освобожденным во время недавнего обмена либералом Владимиром Кара-Мурзой*, заявившим, что даже попав на «благословенный» и во всех смыслах «свободный» Запад, он до сих пор не чувствует себя в безопасности. «Мы все точно знаем, что атаки на российских оппозиционеров происходят не только в России, но и в других странах. Среди них Германия, Австрия, Великобритания и так далее», — пожаловался Кара-Мурза* — младший журналисту Маркусу Ланцу.

Фото: Президент США Джо Байден и семья Владимира Кара-Мурзы*. White House / Global Look Press

Дальше цитировать этот вой на болотах смысла не имеет. Как видим, он всецело состоит из банальных штампов о «злом Путине» и «плохой России», но общий смысл месседжа, полагаю, предельно ясен: «в России жизни нет», прямо как на Марсе. Все бы ничего, и очередной пропагандистский спектакль прошел бы по плану, но тут внезапно на одном из YouTube-каналов вышло интервью с Кристофом Ваннером — немецким репортером телеканала Welt TV, живущим и работающим в Москве с июня 2000 года. Вот что он рассказал в беседе с заместителем главного редактора издания Bild Паулем Ронцхаймером, обсуждая в том числе дело американского «журналиста» Эвана Гершковича — еще одного участника того же обмена, в результате которого в Германии очутился Владимир Кара-Мурза*.

Фото: Американский журналист Эван Гершкович. Aaron Schwartz — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Российское государственное телевидение постоянно показывает нашу работу. Ее можно увидеть на YouTube, оттуда берут и частично показывают в российских новостях. Репортажи иностранных СМИ не фальсифицируют и даже не вырывают из контекста, из них лишь показывают то, что во вкусе российской пропаганды, без больших фальсификаций. И люди это смотрят, в том числе мои знакомые, соседи. Они это обсуждают. Но без враждебности. Это очень важно: ты как немец в Москве можешь достаточно свободно передвигаться без какой-либо враждебности… Я совсем недавно спрашивал о деле Гершковича коллег в Москве, иностранных журналистов и репортеров, в том числе немецких, насколько это опасно. И одна коллега сказала: если ты делаешь новостную журналистику из Москвы, освещаешь новости, то все риски абсолютно предсказуемы и просчитываются. В принципе, мы об этом не беспокоимся. Но выезжать в провинцию для расследований, например об оружейной промышленности, конечно, сложно: тебя берут под подозрение, я бы никогда этого не делал», — заявил Ваннер. Понимаете, если вы просто честно делаете свою работу и не лезете не в свои дела, пытаясь выведать государственную тайну, никаких проблем ни с работой, ни, что самое главное, с отношением к вам российских властей и российского общества никогда не возникнет.

Это не у нас заманивают обманом основателей крупнейших медийных площадок с тем, чтобы потом предъявить им нелепые обвинения. Не у нас запугивают владельцев социальных сетей уголовной ответственностью и огромными штрафами, требуя ввести цензуру у интересах правящих кругов. Не у нас обрекают на долгие годы, по сути, в одиночной камере талантливых журналистов, посмевших вскрыть грязные тайны американских спецслужб. Все это делают как раз на том самом Западе.

А потому к словам Кара-Мурзы* о том, что, живя в Германии, он не чувствует себя в безопасности, я отношусь с пониманием. Любой из нас чувствовал бы себя там под угрозой. Вот только исходит эта угроза не из России, а совсем с другого направления, прямо противоположного.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.