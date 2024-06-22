24 июня 2024 00:59 Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии Блогер «Голос Мордора»: сближение с РФ в ФРГ пытаются приравнять к фашизму 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Партия «Альтернатива для Германии» захотела создать в Европарламенте фракцию, выступающую за сотрудничество с Россией. Но, как отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора», подобные порывы стали быстро приравнивать к фашистским идеям.

Далее — его прямая речь. Удивительно, как быстро в Европе политические партии, выступающие за суверенитеты своих стран, за процветание народов, за мир и сотрудничество с другими странами, стали считаться партиями ультраправыми и даже фашистскими. А вот всевозможные левые, зеленые и «умеренные центристы», превратились в самых настоящих кровавых упырей, разжигателей и обожателей войны, разрушителей всего того, что было создано до них. Партия «Альтернатива для Германии», которую в четвертом рейхе считается хорошим тоном называть «нацистской», собирается создать в Европарламенте фракцию из партий, выступающих за суверенитет, за мир и сотрудничество с Россией. Все ведь логично? Только вы выключите логику. Я не предлагаю вам засунуть в головы то, что находится в головах у Урсулы фон Дер Ляйен, Анналены Бербок или Роберта Хабека, ибо вы этого не сдюжите.

Просто попробуйте себя убедить в том, о чем писал незабвенный Джордж Оруэлл. В частности, что мир — это война. И если вы нормальный человек, то у вас ничего не получится. Но удивительно, что в этом удается убеждать десятки, если не сотни миллионов людей в США и Европе.

Британский политик Найджел Фарадж в свежем своем интервью заявил: «В том, что сейчас происходит на Украине, да и вообще в отношениях России и Запада, виноват сам Запад. Виноват в том, что сам провоцировал Россию на ответ, расширяя НАТО, вмешиваясь в дела других стран, разжигая нестабильность по российским границам». И вот в чем он неправ? Все ведь так. И насчет расширения НАТО ворчал даже большой друг Запада Борис Николаевич Ельцин. А Владимир Путин начал предупреждать Запад о недопустимости такой политики буквально с самого начала своих президентских полномочий. История же все помнит, тем более, если это было совсем недавно. Так что же ответили Фараджу? Лидеры обеих системных британских партий заявили, что Найджел все врет. Ничего такого не было, а Россия сама виновата, потому что она вообще агрессивная и у нее диктатор.

Фото: РИА «Новости»

К слову, одна из системных партий, консервативная, которая ныне у власти, по всем опросам проигрывает партии Фараджа. За Reform UK готовы голосовать почти треть британцев, которые, похоже, еще умеют думать.

Но для победы этого не хватит, и выиграют лейбористы, которые вроде бы «партия труда», но про труд там сейчас уже почти что ничего нет. Зато есть про ЛГБТ* и прочую модную чушь, которой пытаются накормить свое население идеологи Запада. Но вот на сколько еще их хватит? Ведь народ все больше устает от вранья, от войны, от навязываемых ему «ценностей»? И те, кто сейчас руководит Западом, прекрасно это понимают. Что можно противопоставить всем этим партиям? Обвинить их в фашизме или даже нацизме. Ведь любой школьник знает, что Гитлер — это очень и очень плохо, и очень сложно будет найти еще один будильник-трансформер, чтобы убить его во второй раз. Так что в какой-то мере промывание мозгов темой «это фашисты» работает. А как иначе, если в этом участвуют все средства массовой информации? Но растет и противодействие. Неуклонно. Не факт, что оно победит, но все же небольшая надежда есть. * Экстремистская организация, запрещенная в России.