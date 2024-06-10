Сегодня 19:06 Прогноз Путина сбылся. Почему европейцы выбрали партии правого толка? Профессор Межевич объяснил выборы в Европарламент на баранах и козлах 2 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Европейские выборы завершились — для кого-то благополучно, для кого-то катастрофически. 360.ru разбирался, к чему приведет большой правый разворот в странах ЕС.

Результаты выборов в Европарламент — 2024 Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС. Общие результаты довольно стабильные: в большинстве государств победу одержали партии, входящие в правящую парламентскую коалицию «Европейская партия народа» (именно ее представляет Урсула фон дер Ляйен). Но во многих ведущих странах Евросоюза избиратели отдали предпочтения оппозиционным партиям правого толка. Так, в Германии канцлерская партия СДПГ откатилась на третье место, уступив не только традиционному союзу ХДС и ХСС, но и правой «Альтернативе для Германии». Правая «Австрийская партия свободы», которая выступает за отмену антироссийских санкций, одержала победу в Австрии, «Народная партия» обошла правящих социал-демократов в Испании. Премьер Бельгии сообщил, что уйдет в отставку: его партия заняла на выборах предпоследнее место. Больше всего досталось Франции.

Фото: Марин Ле Пен отмечает триумф «Нацобъединения» / Global Look Press

Партия президента Эммануэля Макрона «Ренессанс» с треском провалилась, уступив, на секундочку, «Нацобъединению» под руководством Марин Ле Пен — такого триумфа крайне правые во Франции не наблюдали давно. Макрону пришлось пойти ва-банк: чтобы доказать, что его власть во Франции еще ого-го, глава государства попросту распустил Национальное собрание. Теперь французским избирателям предстоит еще раз высказать свое мнение: а точно ли они хотят прихода к власти Марин Ле Пен?.. Что делать, если жители и правда этого хотят, Макрон вряд ли подумал.

Право руля! Почему в Европе проголосовали против правящих партий? Западные СМИ старательно поддерживают образ европейцев как светочей цивилизации среди моральных и политических «варваров». Поэтому для них обернулось шоком, что голосовать на выборы в Европарламент пришла не только образованная в либеральных университетах и в не менее либеральных соцсетях молодежь и не только жители мегаполисов, которых все в целом устраивает. Пинка своим правительствам решились дать жители стремительно беднеющих сельскохозяйственных районов, разоряющиеся предприниматели, люди из пригородов, которые платят астрономические суммы за топливо…

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency / Global Look Press

И выяснилось, что Европа хочет правых! Оказывается, среди жителей стран — локомотивов ЕС сформировался четкий запрос на другой тип руководства, который Брюссель и Вашингтон клеймят как антиевропейский, пророссийский — в общем, неправильный. Это какие-то неправильные избиратели, и они дают неправильные результаты?

Фото: Избиратель из Испании / Global Look Press

Еще несколько дней назад, беседуя с руководителями мировых информагентств, президент России Владимир Путин заметил: европейцы беспокоятся о себе, поэтому традиционным партиям они дают от ворот поворот. И жителям ЕС не нужно никакого иностранного вмешательства, чтобы увидеть, к какому бардаку привели их страны нынешние власти.

Основное, что волнует граждан, — их материальное благополучие. Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, если не исчезает, то находится в зоне риска. Люди это понимают и чувствуют. Владимир Путин

Умерь свой энтузиазм. Легенды и мифы европейской демократии Означают ли результаты выборов в Европарламент, что правый крен в политике вернет Западу былой реализм, в рамках которого нужно уметь не только размахивать оборонными комплексами, но и договариваться на взаимовыгодных условиях? Опрошенные 360.ru эксперты в этом не уверены. Главный научный сотрудник Института Европы, профессор Николай Межевич призвал не придавать Европарламенту и, соответственно, выборному процессу туда слишком большого значения.

Фото: Выборы в Европарламент, Испания / Global Look Press

«Избирателей ведут в „зоопарк“. Показывают там барана горного круторогого. Уговаривают проголосовать, чтобы он был их президентом. Избиратели говорят: ну, окей, проголосовали. Условно в середине бараньего срока идут выборы в Европарламент. Избиратели уже поняли, что их обманули. Тогда им предлагают: смотрите, козел горный винторогий. Чередуя выборы и не меняя при этом партийных программ, можно крутиться достаточно долго, что Европа и делает», — описал нехитрый механизм профессор. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко привел другой пример.

Фото: Постер «Альтернативы для Германии» на улицах Потсдама / Global Look Press

«Когда премьер Джорджия Мелони приходила к власти в Италии, она делала это строго как правый политик. Одни закатывали истерику, другие впали в эйфорию. На деле новый премьер просто продолжила старую, обычную итальянскую политику», — напомнил он. Получается, в Европе есть свое глубинное государство на американский манер? Здесь мнения экспертов разделились. Николай Межевич заявил, что крупный капитал, так называемые old money, активно вмешиваются в политику, оставаясь в тени.

Скажем, аристократия Габсбургов — не герои первых полос бульварной прессы, но то, что они по-прежнему играют важнейшую роль в политике, — факт. Николай Межевич

Оленченко добавил: кто платит, тот и заказывает музыку в европейском «райском саду». Вопрос: сколько условных единиц платят политикам условные Габсбурги или Ротшильды? «Политикоформирующие круги состоят из идеологов и капитала. Безусловно, влияние капитала есть. Но сейчас здесь капитал не столь масштабный, как в США, и обстановкой он владеет не столь полно», — отметил эксперт.

Фото: Польский премьер Дональд Туск на выборах в Европарламент / Global Look Press

Ну и главное: а как России строить отношения с более правой Европой? Не слишком ли горько обманутся те, кто с легкостью записывает в союзники Москвы всех выступающих против диктата Брюсселя? Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что в Европе можно констатировать смерть идеологии, а значит, как таковой разницы между политиками нет. «У нас часто говорят, что правые могут быть союзниками для России. Но вообще-то, за мирные инициативы выступают более радикальные левые, это их политическое кредо, не вопрос сиюминутного позиционирования», — напомнил Солонников.

Фото: Выборы в Мадриде, Испания. David Canales/Keystone Press Agency / Global Look Press

Эту точку зрения разделяет и Межевич. Идеологию в Европе, по его мнению, от лености заменили лозунгами: «Поддержим зеленую политику», «Признаем сколько угодно гендеров».

Посмотрите, что сегодня делают европейские социал-демократы. Это же уму непостижимо! Если бы социал-демократы конца XIX — начала XX века увидели, кто себя сейчас называет социал-демократами, они бы заползли в гробы. В ужасе и седые. Николай Межевич

Пожалуй, единственное, что скрепляет правую оппозицию и правящие партии Европы, — это настрой на военную эскалацию. «Правые в Италии, которые создали блок, бодро выступают за войну с Россией. Правые год назад пришли к власти в Финляндии, они бодро выступают за войну. Это мейнстрим Европы, который во многом создан в США: хочешь быть политиком в Европе — поддерживай войну с Россией. Выбора ни у кого нет», — заключил Дмитрий Солонников. Право слово, у Москвы лишь два союзника. Вы их прекрасно знаете.