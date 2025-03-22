Сегодня 11:27 Продал секреты КГБ и получил награду королевы. Что известно о шпионе Олеге Гордиевском 0 0 0 Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com Мир

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В Великобритании на 87-м году жизни умер предатель-перебежчик Олег Гордиевский. Он работал на КБГ, но позже переметнулся на сторону Великобритании. Что известно об одном из самых знаменитых шпионов XX века — в материале 360.ru.

От сына подполковника НКВД до полковника КГБ Гордиевский родился в семье сотрудника НКВД родом из Челябинской области Антона Гордиевского и выпускницы Московского экономического института из Казахстана Ольги. В 1962 году будущий шпион окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу в управление «С» КГБ. С 1966 по 1970 год под прикрытием сотрудника консульского отдела посольства СССР в Дании служил офицером разведки КГБ. По его словам, там он окончательно разочаровался в роли, которую СССР играл в мире. Вскоре привлек к себе внимание британской разведки в Дании. В 1970-1980-х годах Гордиевский на протяжении 15 лет курировал Великобританию и Скандинавию в Первом главном управлении КГБ. Это отделение занималось внешней разведкой.

Фото: РИА «Новости»

Почему Гордиевский сбежал из СССР Британцы завербовали Гордиевского в 1974 году, еще до того, как его назначили главой резидентуры КГБ в Лондоне. Раскрыли его лишь в 1985 году, когда сотрудник ЦРУ сообщил советским спецслужбам, что Гордиевский работает на MI6 (Directorate of Military Intelligence Section 6 — британская разведывательная служба) под псевдонимом Ovation. После этого предателя срочно отозвали в Москву. Но в июле 1985 года шпиона вывезли сотрудники британского посольства в Финляндию в багажнике дипломатического автомобиля. Оттуда он перебрался в Великобританию. В СССР перебежчика заочно приговорили к смертной казни за государственную измену. Шпион написал несколько книг об операциях, внутренней структуре и методах КГБ. Ему приписывают главную роль в предотвращении возможного обмена ядерными ударами в острый период холодной войны.

Интересно В 2007 году королева Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия (шестая по значимости государственная награда страны) за вклад в обеспечение национальной безопасности. В 2007 году королева Елизавета II наградила Гордиевского орденом Святых Михаила и Георгия (шестая по значимости государственная награда страны) за вклад в обеспечение национальной безопасности.

Шпион жил под охраной полиции в Годалминге, графство Суррей. «Теперь я больше британец, чем русский», — сказал Гордиевский. При этом он добавил, что ему не хватает характерной для Британии тонкости и вежливости. Почему умер Гордиевский О смерти Гордиевского накануне сообщил телеканал Би-би-си. Журналисты не уточнили причину смерти экс-сотрудника КГБ, но и подозрительной ее не назвали.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не раз комментировал политику в отношении перебежчиков. По его словам, ликвидация таких людей противоречит устоявшимся в российском разведывательном сообществе представлениям. «Самое лучшее наказание для перебежчиков — доживать дни с неподъемным грузом на совести», — подчеркнул Нарышкин.