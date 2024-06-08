ВСУ уличили в сокрытии данных о потерях Работина и Крынок
Депутат Рады Безуглая: ВСУ скрыли информацию о потере Работина и Крынок
ВСУ потеряли контроль над селами Работино в Запорожской области и Крынками, которые расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но командование украинской армии предпочло скрыть этот факт, заметила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — подчеркнула она.
Безуглая назвала Работино единственным результатом провалившегося контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Нардеп добавила, что расположенное в низине село превратилось в «кладбище жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».
«Теперь это еще для меня символ лжи», — написала Безуглая.
Она подчеркнула, что Крынки — это кровавый проект командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Украинский депутат заметила, что он пошел на повышение, а в итоге потерял Авдеевку и «упустил» Харьковскую область.
Союзники Киева, обратила она внимание, видят реальное положение дел на фронте со спутников.
Работино полностью перешло под контроль российских войск в середине мая. Крынки освободили и полностью зачистили от ВСУ в конце февраля.