Депутат Рады Безуглая: ВСУ скрыли информацию о потере Работина и Крынок

ВСУ потеряли контроль над селами Работино в Запорожской области и Крынками, которые расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но командование украинской армии предпочло скрыть этот факт, заметила в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно)», — подчеркнула она.

Безуглая назвала Работино единственным результатом провалившегося контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Нардеп добавила, что расположенное в низине село превратилось в «кладбище жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».

«Теперь это еще для меня символ лжи», — написала Безуглая.

Она подчеркнула, что Крынки — это кровавый проект командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Украинский депутат заметила, что он пошел на повышение, а в итоге потерял Авдеевку и «упустил» Харьковскую область.

Союзники Киева, обратила она внимание, видят реальное положение дел на фронте со спутников.

Работино полностью перешло под контроль российских войск в середине мая. Крынки освободили и полностью зачистили от ВСУ в конце февраля.