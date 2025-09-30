Сегодня 20:26 Призраки у власти. Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с духом русофоба 0 0 0 Мир

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса и признался, что ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского. Также политик призвал убрать бандеровские флаги из публичного пространства Польши и вызвался встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это нормально». Президент Польши заступился за снюс Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке лидер Польши Кароль Навроцкий открыто употребил снюс — табачные никотиновые подушечки. Видеозаписи быстро распространились по социальным сетям и СМИ. Сам Навроцкий не считает это проблемой. «Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», — заявил Навроцкий в интервью радиостанции Zet. Он подумал, что в будущем, возможно, бросит употреблять снюс. При этом польский лидер выразил удивление, что его поступок вызвал такое осуждение в обществе. По его словам, курение сигарет и сигар не осуждают.

Если кто-то курит сигареты — это нормально. Такой образ шерифа, который курит сигареты. Если кто-то курит сигары — это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то использует никотиновый мешочек — это становится большой трагедией. Кароль Навроцкий президент Польши

Навроцкий признался, что начал употреблять снюс около двух лет назад «благодаря коллегам из спецслужб». Курить сигареты он никогда не пробовал. Президент призвал всех заботиться о своем здоровье. Беседы с духом Навроцкий также рассказал, что почти каждый день он «советуется» с духом Юзефа Пилсудского, известного государственного деятеля. Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте. Маршал Пилсудский, ставший во главе Польши после ее обретения независимости в 1918 году, был противником России и СССР. Он разработал политическую концепцию прометеизма, целью которой было ослабление России, а затем и Советского Союза, через поддержку национальных движений внутри этих стран. Навроцкий утверждает, что дух Пилсудского сохранил свои взгляды на мир. «Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился», — добавил Навроцкий.

Фото: Witold Pikiel/Википедия

Президент Польши — о переговорах с Россией Навроцкий заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет обеспечить безопасность его страны. «Конечно же, я готов в интересах Польши сделать все», — сказал он. Политик не уверен, что мог бы успешно вести переговоры, учитывая свои взгляды и опыт. Навроцкий считает, что единственный западный лидер, способный найти общий язык с Путиным, — это Дональд Трамп. О запрете бандеровской символики Навроцкий призвал убрать символы бандеровцев и красно-черный флаг из польского общественного пространства. Он подчеркнул, что эти символы связаны с идеологией, которая унесла жизни 120 тысяч его соотечественников, и мнение Киева по этому вопросу его не интересует.

У нас не должно быть в Польше таких флагов, и мы собираемся наказывать за них. Кароль Навроцкий президент Польши

Президент Польши предложил Сейму рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за пропаганду идеологии и символики украинских националистов. Ранее с такой же инициативой выступила партия «Право и справедливость». В 1943 году бандеровцы убили около ста тысяч поляков. Польша считает это геноцидом и чтит память жертв трагедии в Волыни.