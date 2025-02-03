03 февраля 2025 19:17 Американский пирог с кленовым сиропом. Как Трамп хочет присоединить Канаду 0 0 0 Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Дональд Трамп продолжает заманивать Канаду в США, параллельно облагая ее пошлинами. Однако на пути может стать Великобритания: все-таки Карл III в том числе канадский монарх. Стоит ли американцам вести торговую войну и скажется ли это на России, разбирался 360.ru.

Что Трамп говорит о Канаде Не прошло и пары недель, как президент США Дональд Трамп вновь предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Он напомнил, что на ее субсидирование Штаты тратят сотни миллиардов долларов плюс оказывают военную защиту. Без этой масштабной поддержки «Земля кленового сиропа» перестанет существовать как жизнеспособная страна. Однако новый хозяин Белого дома подчеркнул, что не собирается присоединять Канаду с помощью армии. Для этого сгодятся экономические санкции — поднятые до 25% пошлины на ввоз канадских товаров в США. Официально на такие меры пошли для того, чтобы пресечь «угрозы, исходящие от нелегальных иммигрантов и наркотиков».

Канада даже не позволяет американским банкам открываться и вести бизнес на своей территории. Как так? И таких вещей много, но есть и война с наркотрафиком. Сотни тысяч людей погибли в США от наркотиков, которые поступают через границы с Мексикой и Канадой. Только что поговорил с Джастином Трюдо. Буду говорить с ним снова. Дональд Трамп

Правда, эксперты уверены, что новая внешняя экономическая политика сильнее всего ударит по самим США. В Канаде же в ответ на введение пошлин начали изымать американский алкоголь в пяти провинциях, в том числе самой густонаселенной — Онтарио.

Фото: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Lin Wei/XinHua / Global Look Press

Отношения Канады и США: с точки зрения истории Взаимоотношения США и Канады имеют глубокую историю, все началось буквально с первых лет существования Соединенных Штатов как независимого государства, рассказал 360.ru политолог Петр Колчин. В годы борьбы американцев за независимость именно Канада выступала главным оплотом лояльных Британии сил. С канадской территории вели в том числе боевые действия против молодого государства. Поэтому до тех пор, пока Вашингтон и Лондон не урегулировали общие противоречия, отношения между Америкой и ее соседями многие годы были натянутые.

Необходимо вспомнить войну 1812 года, которую Соединенные Штаты вели против Великобритании, как раз пытаясь присоединить к себе Канаду. Но тогда действия США не возымели успеха. Более того: британо-канадские войска вступили в Вашингтон и сожгли Белый дом. Петр Колчин

Уже более 100 лет между США и Канадой не было никаких конфликтов и противоречий, напомнил политолог. Страны относительно мирно сосуществовали друг с другом, расширяя среди прочего интеграционные процессы, о чем свидетельствует экономический блок NAFTA.

Интересно NAFTA, или North American Free Trade Agreement («Североамериканское соглашение о свободной торговле»), — экономическое объединение, в которое входят США, Канада и Мексика. Это один из наиболее влиятельных в современном мировом хозяйстве региональных интеграционных блоков. NAFTA, или North American Free Trade Agreement («Североамериканское соглашение о свободной торговле»), — экономическое объединение, в которое входят США, Канада и Мексика. Это один из наиболее влиятельных в современном мировом хозяйстве региональных интеграционных блоков.

Фото: Граница между Квебеком и штатом Нью-Йорк, 15 января 2025 года. Christinne Muschi / Global Look Press

Великобритания защитит Канаду? Сейчас Трамп вновь резко ставит вопрос, предлагая канадцам войти в состав Соединенных Штатов. Однако это практически невозможно, заверил политолог. Канада — государство со сложившейся политической системой, которая не чувствует себя частью соседнего государства и имеет иные подходы к организации внутренней политики. «Во многом такое противостояние с Канадой стало для Трампа вопросом идеологическим, потому что Канада при Трюдо представляла собой явление, противоположное Соединенным Штатам. Многие американцы смотрят на Канаду как на пример справедливого государства с социальной сферой», — пояснил Колчин. По его словам, страдающие от политики Трампа сторонники демократов сейчас видят в Канаде возможность для эмиграции. Но президент США не хочет подобных идеологических конкурентов. Поэтому продолжает риторику о присоединении соседнего государства, попутно дискредитируя его и отказывая в праве на суверенитет.

Если даже рассматривать потенциальный процесс вхождения, то это или референдум, на который руководство Канады не пойдет, или вооруженная экспансия. Последнее станет, конечно, случаем немыслимым и уничтожит единство западного мира на корню. Петр Колчин

Несмотря на демонстративное молчание Великобритании, сейчас наверняка идет тонкая дипломатическая работа как на уровне Лондон — Оттава, так и по линии Лондон — Вашингтон, предположил собеседник 360.ru. Британская корона детально отслеживает все процессы: все-таки Канада — важная часть еще сохранившейся системы британской монархии.

Фото: Флаги США и Канады / Global Look Press

Что будет, если Канада станет штатом США Если Канада все же войдет в состав США, она будет самым крупным штатом по численности населения. И оно в большей степени будет поддерживать демократов, ведь именно такая идеологическая платформа ближе современному канадскому политическому спектру, добавил Колчин.

Силовой сценарий маловероятен. Перспективы торговой войны, конечно, гораздо шире — в нее все глубже включаются Мексика с Канадой, Китай думает об ответах. Панама уже принимает условия США и сворачивает сотрудничество с КНР. Все это, конечно, дестабилизирует глобальный рынок и мировые экономические процессы и отразится на всех государствах. Петр Колчин

Хотя Россия старается дистанцироваться от вопроса присоединения Канады к США, она лучше многих других стран защищена от чужих торговых войн: российская экономика доказала устойчивость и стабильность в период санкционного давления, подчеркнул политолог.

Интересно С 1973 года канадские и датские военные поочередно высаживались на острове Ханса, поднимали национальный флаг, оставляли бутылку виски и записку «Добро пожаловать в Канаду!» или «Добро пожаловать в Данию!». В 2022-м «Война виски» наконец закончилась, и клочок земли в Северном Ледовитом океане официально разделили поровну. Так Дания и Канада получили сухопутную границу, а значит, могут оказать друг другу поддержку сухопутными силами, в случае, если одна из стран начнет войну с США. С 1973 года канадские и датские военные поочередно высаживались на острове Ханса, поднимали национальный флаг, оставляли бутылку виски и записку «Добро пожаловать в Канаду!» или «Добро пожаловать в Данию!». В 2022-м «Война виски» наконец закончилась, и клочок земли в Северном Ледовитом океане официально разделили поровну. Так Дания и Канада получили сухопутную границу, а значит, могут оказать друг другу поддержку сухопутными силами, в случае, если одна из стран начнет войну с США.

Агрессия американцев против соседей не в российских интересах. Но торговая война внутри коллективного Запада в некоторой степени даже выгодна: пока там подрывают экономики друг друга, остается меньше ресурсов на противостояние с Москвой, уточнил Колчин. «Уверен: российская сторона очень внимательно следит за развитием ситуации. А дипломатические ведомства других стран приглядываются к нашей реакции. Потому что слово Москвы играет важную роль теперь уже в любых вопросах», — заключил политолог.