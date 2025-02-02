Трамп призвал Канаду стать штатом США

Канада может избежать американских пошлин, став 51-м штатом США. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social .

«Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов!» — подчеркнул он.

Трамп напомнил, что США тратят «сотни миллиардов долларов» на субсидирование Канады, не имея для этого никаких причин, поскольку у государства нет ничего, что могло бы быть нужно Соединенным Штатам.

По его словам, США хватает и запасов энергии, и древесины, также Соединенные Штаты производят достаточное количество автомобилей. Канада, по мнению Трампа, без американских вложений перестанет существовать как жизнеспособная страна.

Ранее Дональд Трамп ввел обещанные пошлины на товары из Канады. Указ вступил в силу 1 февраля. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%.