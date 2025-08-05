Кишиневский суд приговорил избранного башкана Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения. Это поистине беспрецедентный случай, когда главу автономии страны, претендующей на вступление в ЕС, сажают по надуманному и на 100% сфабрикованному делу. Делу сугубо политическому, чего, по сути, никто не скрывает.

Нет, официальные обвинения звучат как нецелевая растрата средств из избирательного фонда. Но во время многочисленных судебных заседаний молдавская Генпрокуратура так и не смогла предоставить ни одного неопровержимого доказательства вины гагаузского лидера. Гуцул осудили за то, что она вела самостоятельную, независимую от Кишинева (строго в рамках своих полномочий) политику, которую недоброжелатели называли пророссийской. Вот только реальный смысл дружеского отношения руководства Гагаузии к России заключался в создании достойных условий жизни для граждан республики, чему немало способствовала помощь Москвы.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал семь лет заключения за то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг».

«Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — подчеркнула дипломат.

Увы, не только на Молдавию. По сути, Гуцул посадили за то же, за что ранее дважды сняли с выборов, а теперь вовсе грозятся упечь за решетку румынского политика Кэлина Джорджеску. За то же, за что во Франции на пять лет отлучили от участия в выборах Марин Ле Пен. За то же, за что власти Боснии и Герцеговины под нажимом Брюсселя пытаются отстранить от должности и упрятать в тюрьму лидера Республики Сербской Милорада Додика.