20 июня 2025 00:38 Врачам шлемы и бронежилеты: Прибалтика готовит медицинскую инфраструктуру к войне с Россией? 0 0 0 Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В условиях нарастающей напряженности между Западом и Россией страны восточного фланга НАТО, особенно прибалтийские, готовятся к так называемым кризисным ситуациям. Медучреждения этих государств пересматривают протоколы реагирования. Как сообщила европейская редакция издания Politico, там активно организуют учения, для врачей закупают шлемы и бронежилеты, а операционные переводят в подвалы для повышения защиты. Заместитель министра здравоохранения Эстонии Рагнар Вайкнеметс вовсе открыто заявил о неминуемом конфликте.

Подготовка идет полным ходом Вильнюсский университет Santaros развивает подземную инфраструктуру, включая убежища и площадки для посадки вертолетов, а также автономные медицинские системы. В Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, медработников обеспечат спутниковыми телефонами для поддержания связи. Активно закупают электрогенераторы и мобильные медицинские комплексы. Медперсонал получил инструкции по переходу в «кризисный режим». Это подразумевает готовность к лечению травм военного времени и увеличенному потоку пациентов. По информации пресс-секретаря литовского Минздрава, в 2025 году запланировано семь учений с участием армии и более 10 по гражданской обороне для медицинских работников. Еще прибалтийские медики уже давно сотрудничают с Украиной. Проще говоря, угроза нового вооруженного конфликта с Россией остается актуальной. И страны Европы продолжают инвестировать в свою подготовку.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако, несмотря на подготовку к войне, проведенный недавно в Литве опрос показал, что свыше четверти медработников в случае угрозы намерены просто покинуть страну. Лишь менее 40% «скорее всего, останутся».

Финансовый вопрос Вся подготовка и милитаризация Прибалтики — не более чем попытки понравиться белым господам из Брюсселя и Лондона. Эти страны стремятся клянчить деньги на поддержку своих финансовых структур, как это делает Украина. Объявив ближайшего соседа врагом, регион фактически обрушил свою экономику и возможности для развития. Многие граждане сейчас ищут работу в России, подчеркнул в разговоре с 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Почему это происходит? — Ввиду ограниченных ресурсов и территории развить по-настоящему мощные и независимые государства для них не представляется возможным. Да и зачем работать, если можно жить как Украина? Рыдать на весь мир, показывая пальцем в сторону России, получая миллиарды долларов и евро. Естественно, они ищут, кто бы их содержал и кормил, что создает дополнительную нагрузку на и без того оскудевший бюджет старушки Европы.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

— Как относиться к «модернизации медицины» в этих странах? — Это огромные расходы для маленьких, небогатых стран, таких как Эстония. Но в то же время чрезвычайно масштабный проект, который, безусловно, привлекает деньги в страну. Однако стоит изучить условия для выделения западной помощи. Наученные украинским опытом, господа из Европы наверняка включили пункт, по которому им все вернется. И это возвращение ляжет на обычных граждан Прибалтики, многие из которых до сих пор говорят и думают на русском языке. — Понимают ли это местные жители? — Там есть неглупые люди, которые осознают, что «прибалтийские тигры» на самом деле больше похожи на шпицев. Они могут сколько угодно надувать щеки, но их возможности и географическое положение не позволяют оказать серьезное сопротивление России. Даже при поддержке НАТО их города перестанут существовать в первые дни конфликта. Они становятся разменной монетой, живым щитом. Самое полезное применение стран Прибалтики — выманить на себя определенное количество русских ракет. Есть люди, которые это понимают, но вряд ли что-то могут сделать прямо сейчас. Формирование прорусского поля в Прибалтике — другой, очень долгий, но важный разговор.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

— Какова позиция Запада по этой ситуации? — Милитаристская риторика помогает Западу решать насущные информационные задачи. Она формирует у населения образ неизбежной войны и оправдывает огромные вливания в черную дыру под названием «Украина». Если человеку долго твердить одно и то же, а у него нет времени думать, правда это или нет, он поверит в любую ложь. Она просто станет обыденной. На подобной лжи неплохо заработают: поставляют оружие, обновляют оборудование, закупают медикаменты и средства индивидуальной защиты. Все это приносит деньги большим корпорациям и лоббирующим их интересы политикам. Расходы же ложатся на рядовых граждан Европы и Прибалтики. — Зачем России нападать на ЕС? — На этот вопрос ответа нет и не будет. Достаточно просто нагнетать истерику и зарабатывать на ней деньги.

Военные провокации неизбежны? Прибалтика вполне подходит на роль очередной жертвы глобалистов, готовых пойти на неограниченный ущерб для своих подручных. Учитывая проблемы возможной транспортной блокады Калининградской области и всего Балтийского моря для российского судоходства, прибалтийские государства удобны для создания из них путем различных провокаций угрозы для России, на которую она не сможет не реагировать.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Поэтому подготовка Литвы или другой прибалтийской страны к войне не должна удивлять. Наоборот, отрезвлять и подталкивать готовить ответные меры, быть на чеку в вопросах любых провокаций НАТО против России. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.

На примере Украины уже понятно, на что способны пойти стремящиеся к новой глобальной войне элиты. Развязав военный конфликт с многочисленными жертвами чужими руками, они ничуть не заботятся о настоящем и будущем ставших их инструментами обитателей Незалежной. Разрешить огромные противоречия в развитии общества, экономики и политики с помощью конфликта — идея совсем не новая. Более того, мировая история во многом состоит из очереди глобальных конфликтов, которые для элит были удобным способом решить свои проблемы, не обращая внимания на жертвы и разрушения. Сергей Простаков

Планета подошла к очередному этапу развития человечества, который должен показать, насколько оно готово сломать старые сценарии и идти вперед или же продолжить очередной путь к глобальной войне. И в ней Литва, Эстония и прочие, согласившиеся стать живыми бомбами против России, будут лишь разменными монетами в кровавом конфликте за новый раздел ресурсов.