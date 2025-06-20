Врачам шлемы и бронежилеты: Прибалтика готовит медицинскую инфраструктуру к войне с Россией?
В условиях нарастающей напряженности между Западом и Россией страны восточного фланга НАТО, особенно прибалтийские, готовятся к так называемым кризисным ситуациям. Медучреждения этих государств пересматривают протоколы реагирования. Как сообщила европейская редакция издания Politico, там активно организуют учения, для врачей закупают шлемы и бронежилеты, а операционные переводят в подвалы для повышения защиты. Заместитель министра здравоохранения Эстонии Рагнар Вайкнеметс вовсе открыто заявил о неминуемом конфликте.
Подготовка идет полным ходом
Вильнюсский университет Santaros развивает подземную инфраструктуру, включая убежища и площадки для посадки вертолетов, а также автономные медицинские системы. В Эстонии, помимо бронежилетов для бригад скорой помощи, медработников обеспечат спутниковыми телефонами для поддержания связи.
Активно закупают электрогенераторы и мобильные медицинские комплексы. Медперсонал получил инструкции по переходу в «кризисный режим». Это подразумевает готовность к лечению травм военного времени и увеличенному потоку пациентов.
По информации пресс-секретаря литовского Минздрава, в 2025 году запланировано семь учений с участием армии и более 10 по гражданской обороне для медицинских работников. Еще прибалтийские медики уже давно сотрудничают с Украиной.
Проще говоря, угроза нового вооруженного конфликта с Россией остается актуальной. И страны Европы продолжают инвестировать в свою подготовку.
Однако, несмотря на подготовку к войне, проведенный недавно в Литве опрос показал, что свыше четверти медработников в случае угрозы намерены просто покинуть страну. Лишь менее 40% «скорее всего, останутся».
Финансовый вопрос
Вся подготовка и милитаризация Прибалтики — не более чем попытки понравиться белым господам из Брюсселя и Лондона. Эти страны стремятся клянчить деньги на поддержку своих финансовых структур, как это делает Украина.
Объявив ближайшего соседа врагом, регион фактически обрушил свою экономику и возможности для развития. Многие граждане сейчас ищут работу в России, подчеркнул в разговоре с 360.ru аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых.
— Почему это происходит?
— Ввиду ограниченных ресурсов и территории развить по-настоящему мощные и независимые государства для них не представляется возможным. Да и зачем работать, если можно жить как Украина? Рыдать на весь мир, показывая пальцем в сторону России, получая миллиарды долларов и евро. Естественно, они ищут, кто бы их содержал и кормил, что создает дополнительную нагрузку на и без того оскудевший бюджет старушки Европы.
— Как относиться к «модернизации медицины» в этих странах?
— Это огромные расходы для маленьких, небогатых стран, таких как Эстония. Но в то же время чрезвычайно масштабный проект, который, безусловно, привлекает деньги в страну. Однако стоит изучить условия для выделения западной помощи. Наученные украинским опытом, господа из Европы наверняка включили пункт, по которому им все вернется. И это возвращение ляжет на обычных граждан Прибалтики, многие из которых до сих пор говорят и думают на русском языке.
— Понимают ли это местные жители?
— Там есть неглупые люди, которые осознают, что «прибалтийские тигры» на самом деле больше похожи на шпицев. Они могут сколько угодно надувать щеки, но их возможности и географическое положение не позволяют оказать серьезное сопротивление России. Даже при поддержке НАТО их города перестанут существовать в первые дни конфликта.
Они становятся разменной монетой, живым щитом. Самое полезное применение стран Прибалтики — выманить на себя определенное количество русских ракет. Есть люди, которые это понимают, но вряд ли что-то могут сделать прямо сейчас. Формирование прорусского поля в Прибалтике — другой, очень долгий, но важный разговор.
— Какова позиция Запада по этой ситуации?
— Милитаристская риторика помогает Западу решать насущные информационные задачи. Она формирует у населения образ неизбежной войны и оправдывает огромные вливания в черную дыру под названием «Украина». Если человеку долго твердить одно и то же, а у него нет времени думать, правда это или нет, он поверит в любую ложь. Она просто станет обыденной.
На подобной лжи неплохо заработают: поставляют оружие, обновляют оборудование, закупают медикаменты и средства индивидуальной защиты. Все это приносит деньги большим корпорациям и лоббирующим их интересы политикам. Расходы же ложатся на рядовых граждан Европы и Прибалтики.
— Зачем России нападать на ЕС?
— На этот вопрос ответа нет и не будет. Достаточно просто нагнетать истерику и зарабатывать на ней деньги.
Военные провокации неизбежны?
Прибалтика вполне подходит на роль очередной жертвы глобалистов, готовых пойти на неограниченный ущерб для своих подручных. Учитывая проблемы возможной транспортной блокады Калининградской области и всего Балтийского моря для российского судоходства, прибалтийские государства удобны для создания из них путем различных провокаций угрозы для России, на которую она не сможет не реагировать.
Поэтому подготовка Литвы или другой прибалтийской страны к войне не должна удивлять. Наоборот, отрезвлять и подталкивать готовить ответные меры, быть на чеку в вопросах любых провокаций НАТО против России. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков.
На примере Украины уже понятно, на что способны пойти стремящиеся к новой глобальной войне элиты. Развязав военный конфликт с многочисленными жертвами чужими руками, они ничуть не заботятся о настоящем и будущем ставших их инструментами обитателей Незалежной. Разрешить огромные противоречия в развитии общества, экономики и политики с помощью конфликта — идея совсем не новая. Более того, мировая история во многом состоит из очереди глобальных конфликтов, которые для элит были удобным способом решить свои проблемы, не обращая внимания на жертвы и разрушения.
Сергей Простаков
Планета подошла к очередному этапу развития человечества, который должен показать, насколько оно готово сломать старые сценарии и идти вперед или же продолжить очередной путь к глобальной войне.
И в ней Литва, Эстония и прочие, согласившиеся стать живыми бомбами против России, будут лишь разменными монетами в кровавом конфликте за новый раздел ресурсов.