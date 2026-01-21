Не до Украины, или Как в Давосе отменяли Зеленского
Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давосе давно перерос узкие рамки обсуждения чисто экономических тем и в последние годы все глубже погружался в вопросы геополитики. В какой-то момент эта ярмарка тщеславия богатых, но не очень публичных вовсе превратилась в глобалистский междусобойчик, занятый лишь тем, как им удержать ускользающие из рук нити управления миром, сохраняя тот в стойле порядка, основанного на правилах.
Неудивительно, что сначала с 2014-го и еще больше после 2022 года главной темой для обсуждения на форуме была Украина — этот форпост борьбы Запада с Россией, осмелившейся бросить вызов тому самому «миропорядку». Практически каждый год тот или иной президент Украины приезжал в Давос с пафосной речью, задававшей тон всему дальнейшему обсуждению в духе как нам наказать «агрессивных русских».
Казалось, и в 2026-м, даже несмотря на более трезвый взгляд на украинскую проблематику нынешней администрации США, увлеченно старающейся завершить конфликт, тема Украины останется номером один.
Но надо же было такому случиться, что Дональд Трамп своим решением отжать у Дании Гренландию и тем самым переписать пресловутые «правила» глобалистов, перечеркнул все планы организаторов Давосского форума и фактически заменил его повестку с украинской на трансатлантическую. Как сообщила британская Financial Times, тема Украины отходит на второй план на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за претензий Трампа к Гренландии.
«Еще три дня назад лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности послевоенной Украине. Сегодня они сомневаются, что могут вообще доверять его обещаниям и разрывают свои аналитические записки по Украине», — отметили журналисты.
На этом фоне Киев, ранее называвший встречу с Трампом в Давосе ключевой в контексте окончательного оформления гарантий безопасности, де-факто поначалу отказался от этих планов. Зеленский, уже подготовивший речь и собравший чемодан для поездки в Швейцарию, где намеревался убедить американского президента поддержать идею ввода европейских войск на Украину, дав им гарантии в случае нападения России, «сдал билеты».
Украинские блогеры, в частности Анатолий Шарий, отметили, что выступление киевского узурпатора в Давосе отменили, ибо что толку вещать при полупустом зале, если твой главный слушатель не намерен уделять тебе время и внимание.
Оказалось, в мире существуют более важные темы, чем Украина. Интерес к ее судьбе, как и предсказывалось, померк в глазах глобалистов после того, как созданное ими же здание мирового порядка начало рушиться с угрожающей скоростью. Когда «подгорает» Гренландия, Европе становится не до Украины…
Однако, вероятно, небольшой концерт все же состоится. Прибыв в Давос, Трамп — видимо, ожидая увидеть горящие глаза президента Украины в зале — заявил: «Я хочу встретиться с Зеленским сегодня. Путин хочет подписать мирное соглашение».
Буквально сразу издание Axios со ссылкой на украинского чиновника написало: глава киевского режима встретится с лидером США 22 января — перед тем, как в Москву прилетят американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.