Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давосе давно перерос узкие рамки обсуждения чисто экономических тем и в последние годы все глубже погружался в вопросы геополитики. В какой-то момент эта ярмарка тщеславия богатых, но не очень публичных вовсе превратилась в глобалистский междусобойчик, занятый лишь тем, как им удержать ускользающие из рук нити управления миром, сохраняя тот в стойле порядка, основанного на правилах.

Неудивительно, что сначала с 2014-го и еще больше после 2022 года главной темой для обсуждения на форуме была Украина — этот форпост борьбы Запада с Россией, осмелившейся бросить вызов тому самому «миропорядку». Практически каждый год тот или иной президент Украины приезжал в Давос с пафосной речью, задававшей тон всему дальнейшему обсуждению в духе как нам наказать «агрессивных русских».

Казалось, и в 2026-м, даже несмотря на более трезвый взгляд на украинскую проблематику нынешней администрации США, увлеченно старающейся завершить конфликт, тема Украины останется номером один.

Но надо же было такому случиться, что Дональд Трамп своим решением отжать у Дании Гренландию и тем самым переписать пресловутые «правила» глобалистов, перечеркнул все планы организаторов Давосского форума и фактически заменил его повестку с украинской на трансатлантическую. Как сообщила британская Financial Times, тема Украины отходит на второй план на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за претензий Трампа к Гренландии.