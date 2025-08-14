«Прекрасные люди» выцепили Трампа на созвон: как ЕС упустил свой шанс перед Аляской

На Украине и в Европе заметно нервничают перед саммитом на Аляске. Накануне встречи Путина и Трампа состоялась онлайн-конференция американского президента с лидерами ЕС, главной целью которой, по сообщениям западных СМИ, была попытка европейцев повлиять на позицию главы США. Получилось ли у них это сделать, разбирался 360.ru.

Трамп и «прекрасные люди» Днем 13 августа Дональд Трамп на фоне планируемого саммита на Аляске, анонсировал созвон с лидерами Европы. Он назвал их «прекрасными людьми», которые хотят сделки. «Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки», — заверил президент США в соцсети Truth Social.

Днем журналист портала Axios Барак Равид сообщил в X, что Трамп провел эту видеоконференцию, и в ней в том числе участвовал Зеленский. Других деталей — ни о повестке, ни об участниках — он приводить не стал.

О чем лидеры ЕС говорили с Трампом на видеоконференции По итогам видеоконференции глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мероприятие помогло усилить «общее понимание» ситуации с украинским кризисом. «Мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы договорились поддерживать координацию», — написала она в Telegram-канале. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, пожелавшего Трампу удачи на саммите на Аляске, Европа со своей стороны четко обозначила несколько важных пунктов для переговоров. «Мы ясно отметили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. <…> Отправной точкой должно стать прекращение огня. Дальше ключевые моменты должны быть изложены в рамочном соглашении», — заявил он на пресс-конференции.

Мерц добавил, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако юридическое признание территорий не обсуждается для сохранения принципа недопустимости изменения границ силовыми методами. О том, что главным пунктом переговоров Путина и Трампа должно стать прекращение огня на Украине, заявил и глава киевского режима Владимир Зеленский. Территориальные же вопросы он назвал очень сложными.

Несмотря на заявление Мерца, в Великобритании и Франции подчеркнули, что не считают допустимым обсуждать территориальный вопрос во время саммита на Аляске. По словам французского президента Эммануэля Макрона, эта тема может затрагиваться только при участии самой Украины, представителей которой на Аляске в день саммита не будет.

Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня. Эммануэль Макрон

Он добавил, что Франция готовит новый пакет антироссийских санкций. Примут его или нет, будет зависеть от результатов ближайших переговоров. Позицию Макрона разделил и британский премьер Кир Стармер. В заявлении его канцелярии отметили, что у Киева должны быть прочные и вызывающие доверие гарантии безопасности для защиты территориальной целостности государства. Что касается Трампа, американский президент, комментируя переговоры с европейскими лидерами, ограничился весьма неопределенными высказываниями. «У нас был очень хороший разговор. <…> Я бы оценил его на десять баллов, очень дружелюбный», — сказал глава Соединенных Штатов.

Что пишут об онлайн-переговорах США и ЕС западные СМИ Онлайн-встреча Трампа с лидерами ЕС и Зеленским бурно обсуждается западными СМИ. The Washington Post в своем материале отметила, что главной целью беседы была попытка повлиять на позицию американского президента накануне его встречи с российским коллегой.

Этот телефонный разговор был призван сформировать мнение Трампа перед саммитом на Аляске в пятницу, поскольку обеспокоенные европейцы прекрасно понимали, что Трамп в прошлом, похоже, попадал под влияние Путина. The Washington Post

Источники Sky News сообщили, что Украина вовсе предпочла бы, чтобы предстоящая встреча российского и американского президентов не состоялась, однако избежать саммита уже никак не удастся. «По мнению украинской стороны, саммит на Аляске станет наградой для Путина, возвращая его на мировую арену», — отметили авторы материала. В публикации также говорится, что Трамп уже терял терпение по отношению к России, однако предложение Путина о личной встрече его отвлекло. На Украине и в Европе на фоне подготовки к встрече сохраняются тревожные настроения, сообщил Axios. Причина тому — отсутствие четкого понимания о том, чего именно хочет добиться Трамп по итогам саммита. «Путин до сих пор неоднократно отвергал идею безоговорочного прекращения огня. <…> Но Макрон и Мерц, которые присутствовали на встрече, впоследствии подтвердили словам Трампа о желании попробовать добиться прекращения огня», — говорится в материале.

Замкнутый круг заявлений Европы Итак, если резюмировать, что в итоге дал созвон США и Европы? По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, пока все заявления прозвучали на том же уровне и ровно с теми же формулировками, что и раньше. «Слово в слово. Конституция, приостановка огня перед переговорами, необходимо продолжить давление на Москву, путь в ЕС и НАТО. Все это мы уже слышали и все это уже привело Киев-Брюссель-Лондон-Париж-Берлин к саммиту США и Россия. Собственно, что-то про караван и лай», — констатировал он.