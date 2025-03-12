Прекращение огня на 30 дней: переговоры США и Украины. Авторская колонка Регины Ореховой

Спокойствие. У некоторых тревожных за эту ночь может возникнуть паническая атака. Так что без паники. Ждем ответа России. Официального, а не телеграмм-канального.

Что предлагают? Прекращение огня на 30 дней. У нас сразу: «Мы помним Минские соглашения, мы помним Стамбул и даже зерновую сделку мы помним. Нас не обманешь!» — и подобное. Ну мы же говорили о целях СВО. Владимир Путин сколько раз сказал? Может и еще раз сказать (для тупых западных). Предложение Трампа противоречит целям СВО? Противоречит. Ну и все. Тут какая-то другая политическая игра. Может, посложнее многоходовок, которые мы видели ранее.

Хотя, если смотреть на то, что на поверхности, то боевые действия просто продолжатся. Потому что Трамп просто не может их остановить. Ну, а как? Договором с Украиной?

Ну это интересно, конечно, но когда там валится фронт, их гонят из Курска, и мы освобождаем населенные пункты уже десятками, а территорию — сотнями квадратных километров — ну как бы такое себе — ждать от России внезапной паузы. Чтобы что?.. Чтобы перестали гибнуть украинцы (которых пачками на мясные штурмы и в котлы)? Так не мы их туда отправляем.

Еще что на поверхности: они такие договорились, а потом обвинят Россию, что Россия не хочет мира. Ну это тоже мы уже проходили.

Следующее: внезапно игроком в переговорах стала Украина (обратите внимание — без Зеленского). Интересный момент. Украина ли? Или Трамп не просто так давит Канаду — в скобочках Великобританию — и Лондон вдруг дал Трампу нечто, что заставило его переосмыслить остановку конфликта. Ведь военную помощь Киеву возобновили. И разведданные тоже.

Эти методы давно изучены, о них уже написано в учебниках для молодых политтехнологов (и бизнесменов).

Ясно только одно пока что — война продолжается. Трамп хочет красиво вывернуться из ситуации, когда он не смог закончить конфликт ни за 24 часа, ни за 24 дня, ни за…? Обвинит Россию и займется внутренними делами? Наше руководство пока молчит не просто так.

Во-первых, собака лает, караван идет (продолжаем давить ВСУ по всем фронтам). Во-вторых, есть ли условный договорняк, что нам дают время просто закончить начатое (цели СВО), доведя Украину до состояния, когда никакой Зеленский не то что не будет иметь козырей, а у него не останется другого выхода, как принять капитуляцию?

А еще не забываем о массированной атаке украинских БПЛА, которая провалилась, но шуму наделала. И все же — пока будто мяч на нашей стороне. Мир в ожидании — что ответит Россия.

Главное, что тут Европа, как всегда, не дожидаясь ничего, просто переобувается на ходу. Ну они забыли, что такое своя суверенная политическая линия, им опять косточку бросили, они и рады идти хоть за кем-то (даже за ненавистным еще пару дней назад Трампом), они же хотели войны несмотря ни на что, а теперь глава Еврокомиссии приветствует прекращение огня. Ну вы там либо крест снимите, либо…. Это настолько смешно, насколько жалко. Европа кричит что-то, а всем все равно. Даже Украина стала участницей переговоров. А Европа — нет.

Поэтому — информационная часть этой возни пока что такая, что нам надо дождаться ответа России. Весь мир ждет. И мы…подождем. А то были же призывы из Госдумы ударить «Орешником» в ответ на атаку БПЛА. Мало ли…