Сегодня 21:24 Последний акт балканской трагедии. Генерал Ратко Младич умер в Гааге Фото: Ратко Младич. Icty / www.globallookpress.com Мир

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Бывший командующий сербской армии 83-летний Ратко Младич умер 27 августа в следственном изоляторе Гааги. Он был осужден на пожизненный срок за преступления против человечности, однако его противники, тоже знатно запятнавшие себя кровью, остались без наказания. Кто же такой балканский генерал — герой своей страны или военный преступник, разбирался 360.ru.

Биография Младича Ратко Младич родился в марте 1943 года в боснийском селе Бажановичи. Он был средним из троих детей, кроме него в семье росли старшая сестра Милица и младший брат Миливой. Мать растила их одна: отец, командир партизанского отряда, погиб в бою с хорватскими усташами в 1945 году. После школы Ратко отправился в Белград, где окончил Военно-индустриальное училище, а потом и Военную академию. Через год после ее окончания во время службы в Македонии встретил девушку из Герцеговины и позвал ее замуж. Скоро родились сын и дочь. Жить бы да жить, но пришел 1991 год и Югославия затрещала по швам. Люди стали рвать страну на куски, стремясь отгородится от вчерашних соседей. Всем — сербам, албанцам, хорватам, боснийцам, православным и мусульманам — казалось, что на их стороне правда и стоит лишь поднажать, как враг (вчерашний друг) будет повержен. В этом пожарище сгинуло больше 150 тысяч человек.

Фото: Ратко Младич. I, Evstafiev / Википедия

Осада Сараева Весной 1992-го Босния и Герцеговина провозгласила независимость. Боснийские сербы отказались признавать это государство. Тогда будущий первый президент новоявленной республики приказал напасть на казармы Югославской народной армии. Ответ был предсказуем: Сараево окружили. Осада города длилась 44 месяца — с апреля 1992 по февраль 1996 года. Войска под командованием генерала Младича залегли на окрестных холмах и методично обстреливали город из артиллерии, а снайперы искали в перекрестьях прицелов одиночные жертвы. Тех, кто увернулся от пули или осколка, ждали голод, мучительная жажда и болезни — блокада полностью отрезала людей от любого снабжения. Уцелевших спас тоннель длиной 760 метров, который вручную вырыли солдаты армии Боснии и Герцеговины. По нему в осажденный город передавали продукты, топливо, газеты и оружие. Так продолжалось до тех пор, пока враждующих не развели. Позже выяснилось, что в Сараеве погибли больше 11 тысяч человек, со стороны осаждавших — 2229 солдат.

Фото: Ратко Младич. ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Самоубийство дочери Пока генерал пытался взять измором Сараево, в Белграде погибла его 23-летняя дочь Анна, студентка медицинского института. По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. Подробности не известны до сих пор. Кто-то утверждал, что Анну нашли дома, иные говорили, будто она свела счеты с жизнью не то в парке, не то в лесу около кладбища Топчидер. Предполагали, что поводом стали газетные публикации, в которых генерала называли военным преступником. Семья же до сих пор убеждена, что девушку убили. Знакомые Младича утверждали, что эта трагедия была ударом для генерала. Он стал более бескомпромиссным и жестоким, перестал прислушиваться к любым просьбам о прекращении конфликта и воспринимал боснийских мусульман уже не как военных противников, а как «нелюдей», косвенно виновных в смерти его дочери.

Фото: Ратко Младич. ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Расправа в Сребренице Второй кровавый эпизод был в июле 1995 года. ООН объявила Сребреницу зоной безопасности, поэтому там под защитой 600 голландских миротворцев укрывались десятки тысяч боснийских мусульман. Однако когда войска Младича захватили город, иностранцы резво сбежали, оправдываясь превосходящими силами противника. Генерал приказал уничтожить всех мужчин. Это было самое массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны. За пять дней были убиты больше восьми тысяч человек: их расстреляли или забросали гранатами, предварительно загнав в бараки. Тела погибших свалили в нескольких общих могил, в том числе и старых. Младич лично посещал места казней. Все их сравняли с землей, старательно скрывая следы. Каким-то чудом во время массовых расстрелов выжили восемь человек. Весь день они пролежали под грудой тел, а ночью смогли сбежать. Позже они показали места преступлений. Так удалось найти останки жертв. Не всех — иногда их находят до сих пор.

Фото: Мемориал в Сребренице. Thomas Trutschel/photothek.net / www.globallookpress.com

Арест генерала После окончания войны Младич не думал прятаться. Он жил в Белграде, ходил на футбол, нередко обедал и ужинал в ресторанах. Однако после того, как начался процесс над военными преступниками и Сербия начала их выдавать Гаагскому трибуналу, генерал перешел на нелегальное положение. Первое время группа преданных отставных офицеров перевозила военачальника с одной конспиративной квартиры в другую каждые несколько месяцев. Потом Младич залег на дно в небольшой деревне Лазарево — около 80 километров к северу от Белграда. Жил в скромном доме двоюродного брата под вымышленным именем Милорад Комадич. Там в мае 2011 года его наконец и нашли сербские спецслужбы. К этому моменту Младич перенес несколько инсультов и практически не выходил на улицу. За родней генерала давно следили, но окончательно выдал отца сын Дарко: он привез своих дочерей в Лазарево повидаться с дедушкой и тем раскрыл его местоположение.

Пожизненное заключение Спустя несколько дней после ареста Младича экстрадировали в Гаагу. На суде он последовательно отрицал все обвинения и утверждал, что лишь защищал свой народ и Родину, а противников убивал ради спасения своей страны. За время заключения генерал перенес два инсульта и инфаркт, но отпускать его на лечение не разрешили. Наконец 22 ноября 2017 года Международный трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Осуждать другую сторону конфликта, у которой тоже руки в крови, никто не подумал. Голландцев, бросивших обреченных людей, тоже никто никак не наказал.

Интересно Приговор Ратко Младичу зачитывали без подсудимого: генерал так наорал на судей, обвиняя их во лжи, что его удалили из зала.