Конец Украины? Чехия отвернулась от Евросоюза на выборах

Оппозиционное движение ANO набирает более 39% на парламентских выборах в Чехии

В Чехии оппозиционное движение ANO во главе с бывшим премьером Андреем Бабишем вышло в лидеры на парламентских выборах. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на данные государственного статистического управления страны.

После подсчета бюллетеней на 10% избирательных участков движение «Акция недовольных граждан» набрало 39,55% голосов. Второе место занимает правящая коалиция SPOLU («Вместе»), возглавляемая премьер-министром Петром Фиалой, которая получила 19,24%.

Избирательная комиссия отмечает, что явка на выборах составила 71,08% — один из самых высоких показателей за последние годы. По предварительным прогнозам, участие в выборах приняли более пяти миллионов граждан.

Партия Андрея Бабиша, ранее возглавлявшая правительство Чехии, рассчитывает вернуть себе позиции в нижней палате парламента, потерянные после выборов 2021 года.

Тогда движение ANO уступило коалиции SPOLU, сформированной на основе праволиберальных сил.

Андрей Бабиш — евроскептик и миллиардер. Победа ANO на выборах пока не гарантирует ему пост премьера. Это решение принимает президент, а Петр Павел уже обратился к аналитикам с просьбой проверить вероятный конфликт интересов из-за холдинга предпринимателя.

Бабиш в интервью описывал себя как сторонник мира. Он призывал к скорейшему завершению украинского конфликта.

Миллиардер поддерживает хорошие отношения с премьерами Венгрии и Словакии, Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Оба этих политика сохраняют связь с Москвой.

Кроме того, Бабиш призывал завершить чешскую инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов.