Сегодня 17:13 Полярные волки в овечьих шкурах. Запад признался в намерении развязать войну в Арктике? 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

Финляндия

Швеция

Норвегия

Арктика

Запад

Северный морской путь

Рупор немецких глобалистов-русофобов, издание Bild, с нескрываемым воодушевлением сообщило, что «самый большой военный корабль в мире», американский авианосец USS Gerald R. Ford зашел в Северное море. Это якобы должно стать предостережением России в контексте ее «агрессивной политики».

«На палубе стоят истребители F-18. Позади — мостик самого большого военного корабля в мире. Там сидит капитан Дэвид Скарози, который ни слова не говорит о России. Но всем ясно, кто здесь, в Северном море, считается потенциальным противником», — написал шеф-репортер Bild Себастиан Пренгель, отметив, что авианосец призван «сдерживать агрессию: в регионе все чаще появляются российские военные самолеты». Правда, надолго Ford в северных широтах не задержался. Погостив немного и проведя, как говорят на флоте, демонстрацию флага, авианосец отбыл к берегам Майорки, где сейчас и значительно теплее, и заметно спокойнее. Именно север, а точнее — Арктика, по задумке натовских стратегов, станет основным местом будущего противостояния Североатлантического альянса с Россией. Забудьте о Прибалтике, Молдавии и прочем. Натовцам нет никакого интереса воевать за эти бедные и никому ненужные страны. Гораздо важнее попытаться прибрать к рукам несметные богатства арктического региона, большей частью которых сегодня безраздельно владеет Россия.

Фото: Andrey Pronin/Russian Look / www.globallookpress.com

«Если Россия начнет полномасштабную войну против НАТО, Арктика окажется в центре внимания. Финляндия, Швеция и Норвегия, имеющие общую границу с Россией, давно готовы к войне на суше при минусовых температурах. В Северной Америке конфликт, скорее всего, развернется в воздухе и на море», — заявили журналисты The Wall Street Journal, Они уверены, что поскольку на Кольском полуострове базируется Северный флот, обладающий передовыми наземными, воздушными и морскими силами и средствами, включая часть ядерного арсенала, самый прямой путь для России нанести ракетный удар по США — через Арктику. Что характерно, американское издание настаивает на версии (ну, а куда ж ему деваться?) «российской агрессии», в качестве ключевого театра военных действий называя именно Арктику. Арктику, воевать за которую Москве нет необходимости, она и так наша.

Этим американские журналисты — не знаю, понимают ли они это — по сути, выдают реальное положение вещей и впрямую указывают на истинного виновника будущего конфликта. Это Запад, для которого природные ресурсы Арктики — один из последних шансов избежать полного экономического и, как следствие, геополитического краха.

«Из-за географического преимущества России и халатности Запада НАТО стремительно отстает в Арктике», — добавил директор Центра арктической безопасности при Университете Аляски Трой Буффар. Это одна из немногих областей, где Запад не может противостоять России один на один. По мнению Буффара, занятость России в конфликте на Украине — идеальный момент, когда можно было бы попытаться «отобрать» богатейший в смысле природных ресурсов и логистического потенциала регион.

Фото: Кольская АЭС. Rosenergoatom Concern JSC/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

«Мы находимся на пороге одного из самых сложных испытаний, сравнимого разве что с исследованием космоса», — заявил американский эксперт. Скажу честно: я люблю читать подобные публикации в западных СМИ, в которых, видимо, помимо их воли, наружу пробивается правда о том, кто на самом деле агрессор и кому нужна Большая война в Европе, а то и самая настоящая третья мировая. Очень познавательно и поучительно. А главное — лишний раз помогает укрепиться в собственных выводах насчет агрессивных планов Запада, что, в свою очередь, может уберечь нас от необдуманных шагов им навстречу. Волкам в овечьих шкурах верить нельзя, даже если эти волки полярные.