Эксклюзив 24 апреля 2024, 23:06 Политика кнута и пряника. США скоро подвесят Украину вниз головой Блогер «Голос Мордора»: США сольют Украину, хотя сами вскормили этого монстра Ron Sachs — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

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Политика американцев в отношении условных союзников всегда была довольно последовательной: одновременно с поддержкой собирать компромат, который позволит в нужный момент слить своего «сукина сына» быстро и без возмущений со стороны. Как скоро это произойдет с Украиной, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

В чем США всегда одинаково последовательны, так это в политике кнута и пряника в отношении своих «сукиных сынов». Используя в собственных целях самые жестокие диктаторские режимы и откровенных мерзавцев, американцы, одновременно их поддерживая, всегда имеют толстую папочку с материалами, за которых их «сукиных сынов» всегда можно повесить вниз головой.

И Украина в этом плане является ярчайшим примером. Потому что одновременно с выделением помощи Государственный департамент выкатывает доклад о состоянии прав человека на этой территории, в котором буквально разверзаются врата ада.

Тут тебе и пытки, и исчезновения людей, и отсутствие свободы слова, расправы с оппозицией, коррупция, тюрьмы с кошмарными условиями, ограничение свободы передвижения граждан, непосильный детский труд и многое другое.

Полный комплект, который вполне можно озвучить в том же конгрессе, который голосовал за помощь Украине. И конгресс этот немедленно призовет ввести против Украины самые жестокие санкции, а то и вовсе послать пару авианосцев с целью установления демократии и принуждения к свободе.

IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

И ведь ничего, никакой шизофрении — все это прекрасно уживается в головах одних и тех же политиков. Потому что целесообразно, а еще очень полезно, потому что весь украинский народ крепко схвачен рукой американской свободы за гениталии и выполнять будет только то, что ему прикажут из Вашингтона.

Любая самодеятельность не просто чревата, а жестоко наказуема. Тот же Зеленский может слететь со своего поста в течение минут, и это будет обосновано американцами до такой степени, что его можно будет сразу же арестовывать и судить.

А есть и еще одна цель такой политики: когда придет время слить Украину, сливать ее будут именно вот по этой папочке — смотрите, мол, какой бесчеловечный и антидемократичный монстр, надо быстренько рвать все связи и предавать анафеме. И в головах у этих ребят точно ничего не будет щелкать из-за того, что они этого монстра вскормили, взрастили и позволяли ему жрать человечину.

И ведь это время настанет обязательно. Папочка у американцев уже есть, и они обязательно ее используют. Ну не пропадать же такому добру?