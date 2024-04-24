Новой военной помощи США для Украины предсказали задержки | 360°

Мир 24 апреля 2024, 22:15 Новой военной помощи США для Украины предсказали задержки AP: поставки военной помощи США на Украину задержатся из-за бюрократии РИА «Новости»

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Военные поставки из США на Украину могут задержаться на два-три месяца из-за бюрократии и логистических проблем, причем на линию фронта вооружение попадет еще позднее. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на украинского нардепа Вадима Ивченко.

При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на передовой не всегда оказывается именно то вооружение, в котором больше всего нуждаются командиры. Кроме того, он добавил, что «даже такой военный гигант, как США, не имеет запасов всего необходимого».

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Арахамия также отметил, что США определяют главные приоритеты украинской армии в плане оружия, а потом оценивают то, что у них имеется на складах, причем иногда это не совпадает.

Агентство уточнило, что хотя детали поставок засекречены, но наиболее насущные потребности ВСУ известны. Это артиллерийские снаряды и зенитные ракеты.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал решение американских властей о новых поставках оружия Украине поддержкой фашизма и принесением в жертву жизни простых украинцев ради своего «ненасытного» ВПК.