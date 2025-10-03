Сегодня 10:58 Политический троллинг века. Как Путин назвал себя главой ЦРУ и перепугал США 0 0 0 Фото: Пресс-служба Кремля Мир

На пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин буквально взорвал зал, когда оговорился и назвал себя директором ЦРУ. То, как глава государства повел себя после этого, стало настоящим уроком политического мастерства, хотя США было не до смеха.

Оговорка стала сенсацией На заседании клуба Путин рассказывал о встрече с директором ЦРУ при администрации Джорджа Буша. Тогда американский разведчик показал ему секретные документы и попросил расписаться. «Я что увидел как директор ЦРУ? Ой», — заявил Путин. Аудитория не сразу поняла, как реагировать на оговорку президента. Но глава государства не растерялся. «Будущий», — уточнил он.

Тут зал разразился хохотом. Так всего одно слово главы государства превратило неловкость в блестящий троллинг, который разлетелся по интернету. Президент продемонстрировал настоящий мастер-класс: вместо смущения и попытки исправиться он перевел все в остроумную провокацию. Посылы удалось считать моментально: «я видел то, что не должен был» — для США, «я знаю ваши секреты» — для ЦРУ, «у меня есть доступ к вашим тайнам» — для американской администрации.

В Сети отметили невероятное хладнокровие Путина и его способность мгновенно превращать неловкость в преимущество. Даже западные журналисты признали, что российский лидер показал политическое мастерство высшего уровня.

Почему США было не до смеха Но если на «Валдае» и в Сети шутку Путина оценили по достоинству, Соединенные Штаты восприняли ее совсем иначе. Ведь за за безобидной оговоркой на самом деле скрывается неприятная для них правда. Российский президент действительно в свое время видел секретные документы ЦРУ, которые ему лично показал директор американской разведки. Это факт, а не выдумка. Путин знает о Центральном разведуправлении то, о чем не догадываются даже многие конгрессмены США. Выходит парадокс — президент России имел доступ к секретам американской разведки, которые ему раскрыло само ЦРУ.

США получили четкий сигнал: Путин помнит все встречи и документы, он знает больше, чем показывает публично и владеет информацией, неудобной для американцев.