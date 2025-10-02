Путин рассмешил участников «Валдая» оговоркой про «директора ЦРУ»

«Я что увидел, как директор ЦРУ», — сказал Путин.

В ответ участники заседания рассмеялись.

«Будущий, будущий», — пошутил российский лидер.

До этого Путин в шутливой форме пообещал прекратить запуски дронов в сторону столиц европейских стран. Поводом стал вопрос, который задал ведущий Федор Лукьянов о целях отправки дронов в Данию с «российским следом». «Не буду больше! Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген», — рассмеялся российский лидер.