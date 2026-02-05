«Пол-Европы сошло с ума». Испанцы высмеяли подготовку Готланда к «вторжению России»

На шведском острове Готланд внезапно начали готовиться к якобы возможному российскому вторжению. По данным испанского издания Pais, на этой территории организовывают систему всеобщей обороны, растет присутствие военных. Однако, вместо того чтобы испугаться «российской агрессии», читатели посмеялись над «паранойей» и «истерикой» островитян и авторов материала.

Готланд находится в Балтийском море, менее чем в 300 километрах от Калининграда. Еще в 2014 году шведов напугали российские учебные самолеты, пролетавшие над островом, а в январе 2026 года два самолета взлетели с северо-запада России — обратно на базу их сопровождали два шведских истребителя сил НАТО.

Отмечается, что в Готланде очень боятся изоляции, которую может повлечь за собой иностранное вторжение. Впрочем, об этом больше говорят военные, чем мирные жители.

Шведский евродепутат Алиса Теодореску, чьи слова привел Pais, указала, что Готланд якобы «представляет интерес для России, поскольку занимает ключевую военно-стратегическую позицию». Балтийское море назвали ключевым торговым путем для российских судов.

«Промывание мозгов»

Читатели обратили внимание на то, что материал вышел в рамках проекта «Информированная Европа», который финансирует Европарламент.

«Какая неожиданность, что Европейский парламент финансирует военную пропаганду и разжигает среди европейцев паранойю, что Россия хочет всех нас захватить. Кто бы мог такое представить. Нужно продолжать „промывание мозгов“, чтобы оправдать огромное увеличение военных расходов и сокращение всех остальных», — сыронизировал один из комментаторов.

Он отметил, что недавно читал в той же газете похожий материал о датском острове Борнхольм.

«Пророссийски настроенным людям кажется, что пол-Европы сошло с ума. Швеция, Финляндия, Норвегия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Румыния, Германия, Дания, Великобритания… они серьезно относятся к российской угрозе», — заметил другой читатель.

Некоторые недоумевали, чем богатую ресурсами и территориями Россию может заинтересовать «этот жалкий остров».

«Это истерика, чтобы ограбить собственных граждан. Попахивает шарлатанством», — рассудил читатель.

«Это запугивание нужно, чтобы европейцы согласились платить за перевооружение, отказавшись от собственного социального благополучия», — уверен один из комментаторов.