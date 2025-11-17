Сегодня 01:51 Финны заговорили о возвращении турпотока. Поедут ли петербуржцы вновь к соседям за сыром? Публицист Миронова призвала петербуржцев не ездить за сыром к финнам 0 0 0 Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Финляндия, закрывшая границу после вступления в НАТО, заговорила об открытии пунктов пропуска. Но что за этим стоит? Приграничные города Финляндии опустели и все больше похожи на Детройт. Вероятно, хотят вернуть российских покупателей. Но станут ли петербуржцы, после всего, что было, ездить «в Финку» на выходные за сыром и маслом?

Ты сначала попляши! Мне эта ситуация напомнила первые месяцы СВО, когда закрывшиеся у нас бизнесы выдавали на целый мир пресс-релизы с условиями: если Россия выполнит то-то и то-то, компания готова рассмотреть возвращение. И шел список требований: отведет войска, заключит мир. Это не шутки. Рассчитывали, что мы как потребуем вернуть нам сникерсы с кофе «Паулиг»! Как навалимся на Кремль всей страной за возможность снова есть американские шоколадные батончики и сидеть на шведских стульях, сделанных в Новгородской области. Помните же, что уходившие бизнесы придумывали многоходовые, простите, схематозы по уводу бренда, по держанию за собой поляны и торговых площадей до лучших времен, под которыми подразумевали годы, когда можно будет вернуться на рынок? Буквально иностранные компании строили планы, исходя из аксиомы, что как только они нам позволят снова покупать свои гамбургеры и табуреты, мы тут же за ними кинемся. Причем мы должны были сначала за это «послужить»: встать на задние лапки, походить кругом. Говорят, даже какая-то ассоциация фелинологов, то есть любителей кошек, выдвигала требования для возвращения кошек на международные выставки. Требовали от нас, не от кошек.

Нет, я серьезно, помните, как тогда некоторые, типа японского бренда одежды Uniqlo, никак не могли решить свою судьбу? А какая сложная схема была у «Макдоналдса», который, прежде чем уйти с рынка, поломался, а потом начались странные пертурбации: то уйду, то не уйду, то просите меня остаться.

Увы, я забыла, в какой момент все эти бренды потихоньку собрались и ушли с концами, распродавая площади. Что-то почувствовали, в чем-то угадали невозможность вернуться на наш рынок. Наверное, гранью стали поставки западного оружия Украине. Если до этого шага, когда они формально только форму и постельное белье с аспирином Киеву передавали, можно было им ждать, что наши люди когда-нибудь вновь примутся есть их гамбургеры и носить их штаны, то после передаче ВСУ оружия возврат стал невозможен.

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Да самые неприхотливые из наших сограждан вряд ли стали бы с большим энтузиазмом есть из рук, которые только что паковали для противника военный груз. И на стульях их сидеть желающих поубавилось.

Были колбасные электрички, потом пришли сырные автобусы Это я к чему? Похоже, не все усвоили уроки. Возьмем к примеру Финляндию. В ноябре 2023 года эта страна закрыла общую с нами границ. В допандемийный последний год въездной трафик в Финляндию из России составил восемь миллионов человек. Это преимущественно однодневные визитеры из Петербурга. Собственно туризм, а также погранпереходы вне Ленинградской области давали небольшой поток путешественников. Население Петербурга и Ленинградской области тогда было примерно 7,5 миллиона человек номинально и около девяти миллионов фактически. А население Финляндии — 5,5 миллиона. То есть в одном Петербурге проживало больше людей, с учетом мигрантов и студентов, чем во всей соседней стране.

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Зачем я это рассказываю? Погодите, послушайте. Почти девять миллионов человек населения. Из них треть взрослых и легально проживающих ездили время от времени в Финляндию. Редко кто катался туристом: покупали продукты, подержанную технику, которая была там дешевая, авторезину. Ну и, главное, «обкатывали шенген». Мастные получали шенгенскую визу по упрощенной схеме, сразу же — мультивизу, но первой поездкой в ней должна был быть Финляндия. Поэтому люди платили 500 рублей, садились в туристический сырно-колбасный автобус и ехали в приграничный район Финляндии, в ближайший гипермаркет. Мне в таких турах доводилось бывать дважды. Один раз поехала, потому что надо было добраться до аэропорта в Хельсинки, а во второй — как раз обкатать визу.

Фото: Olaf Krüger/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Надо сказать, разные тогда люди ездили. К концу 2010-х оставались продуктовые челночники, которые возили на себе контрабанду: сыры, шоколад. Постепенно с обеих сторон вводили ограничения по вывозу продуктов, так что не все везли легально: записывали на соседа, приматывали скотчем к телу. В Петербурге продукты продавали в многочисленных маленьких финских магазинчиках. Но челноков были единицы. Тех, кто специально едет за продуктами, тоже было немного. Принято смеяться над петербуржцами, будто мы у финнов съели весь сыр и все масло — это неправда. Продукты покупали заодно, когда надо было обкатать визу.

Фото: IMAGO/Sasu Makinen / www.globallookpress.com

Я привозила сыр, кофе и рапсовое масло: у нас было дороже, сыр там стоил сущие копейки. Еще покупала бритвенные станки. Ты же все равно едешь: визу обкатывать, лететь через Хельсинки или с семьей путешествовать и захватил сыр — было дешевле, чем у нас.

Всякий хлам Не к чести наших сограждан будет сказано: домой покупали порой дрянь. Везли копеечный сыр, на котором на финском было написано, что это сырный продукт. Везли кексы в огромных упаковках. Какие-то колбасы из картона. Растворимый кофе. «Фейри»! Его везли жбанами. Якобы у финнов он лучше мылился. А финны везли от нас «Пемолюкс»: они считали, что в Финляндии их обманывают, не делая «Пемолюкс» и заставляя пользоваться «Фейри».

В общем, было весело и временами страшно. Так, я встретила хирурга из федерального медицинского центра, который грузил в комиссионке города Лахти диван. Хотя мог на свои доходы в Петербурге хоть потолок обставить новыми диванами.

Ездили и покупали все. Если уж попадали в приграничный гипермаркет, то сметали начисто. Зачем-то даже готовые обеды покупали, заранее заказывая их в приграничных столовых. Набирали впрок. Было у некоторых раболепие перед Западом. Особенно в первые годы молочных антисанкций, когда сыра у нас нормального не было, к примеру. Но даже и без ажитации одни только петербуржцы делали кассу финнам. До девяти десятых выручки мы делали приграничным торговым центрам, работающим на туристов одного дня. Потому турпоток только одного дня превышал многократно население городков, где туристы покупали еду, колеса, зубные почему-то пасты... В этих местах финны построили целые даже не торговые центры, а торговые городки, по их меркам. Вокруг них складывались новые города — ведь кто-то должен был работать в торговых центрах.

Фото: Steffen Trumpf/dpa / www.globallookpress.com

Сейчас это города-призраки. Торговые кластеры вокруг Лаппеенранты, Иматры, сами эти города превратились в побратимов Детройта. Телевизор не врет: приграничная Финляндия экономически депрессирует. Нам из Петербурга не видно, конечно, но слышно: у многих там знакомые и даже родственники. Говорят, той же Лаппеенранте швах пришел.

Фото: На границе Финляндии с Россией. IMAGO/Markku Ulander / www.globallookpress.com

За покупками — в НАТО! И вот Финляндия заговорила об открытии пропускных пунктов. Некоторых. Для меня очевидно, что они хотят вернуть наших шопоголиков, чтобы делали кассу. Хотя поток до закрытия границ упал до примерно 400 тысяч поездок в год вместе с теми, кто ездит к родственникам. Собственно, остались туристы, у кого там родня, плюс люди, покупавшие в Финляндии дачи, их было много. Но к родне чаще ездят через Карелию, там много семей разъехались по обе стороны границы.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press / www.globallookpress.com

У нас мало стали ездить даже до закрытия переходов. Почему? Визы было сложнее получать. Но было можно. Однако мне лично не известен ни один петербуржец, который с лета 2022 года, если у него нет дома в Финляндии или родственники не живут за границей, пошел бы за новой мультивизой. Позориться? Хотя можно было бы летать через Хельсинки. Но лететь некуда: почьи везде в Европе власти официально оскорбляли Россию, многие передавали оружие ВСУ. Финны предупреждают: если и откроют КПП, то не все. Чтобы мы заранее чувствовали себя, стало быть, облагодетельствованными.

Фото: IMAGO/Markku Ulander / www.globallookpress.com

А кто туда будет ездить, кроме членов семей? Думаю, финнам нужно демонтировать свои торговые центры, колбасные заводы, сыроварни, кофеобжарни. Люди не поедут. В Лаппеенранте все собираются размещать базу НАТО. Петербуржцы запомнили эту инициативу и вряд ли поедут пить кофе, чтобы спонсировать военных, которые станут тренироваться их убить. Нас то есть. Я в Петербурге и не поеду к финнам. Мне неприятно. И нечего там покупать.

Что у них, кроме санкционной техники, такого есть, чего теперь у нас нет? Что такого, ради чего стоило бы унижаться?

Финнам следует открыть один КПП с одной сменой пограничников — пускать гостевых визитеров, которые ездят туда-сюда к родне. На туристов и шопинг рассчитывать не стоит, даже если петербуржцам вернут мультивизы. Вообще-то, в новом правиле ЕС ничего, кажется, и не сказано об исключительном режиме с жителями приграничных территорий. Если границу откроют, визы вернут. Но вернут ли финны в свои торговые центры миллионы покупателей? Я лично поостерегусь финансировать страну НАТО, которая расположилась в нескольких километрах от моего дома.