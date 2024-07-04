Сегодня 16:21 Бегство от неприятных вопросов. Почему Зеленский отказал Такеру Карлсону Политолог Светов: Зеленский боится встречи с Такером Карлсоном 0 0 0 Фото: Такер Карлсон. Gavriil Grigorov/Kremlin Poo / Global Look Press Мир

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Владимир Зеленский побоялся встречаться с Такером Карлсоном. Американский журналист мог коснуться неудобных тем, которые точно плохо отразились бы на мировых рейтингах президента Украины. Иное дело — прирученная западная пресса: там только правильные вопросы и комплименты.

Интервью Зеленского Карлсону: почему не состоится Консервативный политический обозреватель Такер Карлсон 4 июля сообщил, что планирует выпустить большое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Точной даты выхода передачи американец не назвал, но отметил, что добивался этой беседы примерно два года. Однако на Украине отвергли возможность встречи ее лидера с Карлсоном. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что журналисту «стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ» и подчеркнул: в графике президента никаких разговоров с американским интервьюером не значится. Правда, буквально день назад ничто не помешало Зеленскому дать интервью американскому телеканалу Bloomberg. Ничего нового он не сказал: привычно пожурил союзников за нерасторопность в оказании помощи и пообещал новое «контрнаступление» ВСУ, как только Запад подвезет много оружия.

Зеленский боится сравнения с Путиным Судя по анонсу Карлсона, предварительная договоренность об интервью с Зеленским все же существовала — едва ли журналист стал бы выдумал такие вещи. Скорее всего, дело в том, с кем именно он договаривался, ведь доверенных лиц у украинского президента много, рассказал 360.ru политолог и журналист Юрий Светов. «Вполне может быть, что Карлсон разговаривал с кем-то из Офиса президента, там кто-то мог дать добро. Нопотом все запретили. Скорее всего, это сделал руководитель ОПУ Андрей Ермак: он сейчас главное действующее лицо на Украине», — пояснил Светов.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский с репортером Клайвом Майри во время интервью телеканалу Би-би-си, Киев, 14 апреля 2022 года. Ukraine President/Ukraine President / Global Look Press

Светов напомнил, что Зеленский неоднократно общался с представителями западных СМИ. Но он явно предпочитает давать интервью лишь той прессе, которая по отношению к нему настроена комплементарно. Недаром украинский президент не выходит на пресс-конференции, где могут в лоб задать неприятные вопросы. Если посмотреть все беседы главы Украины с западным журналистами, можно заметить единую кальку всех разговоров: «Вы такой великий человек! Вы такого добились! Вы добьетесь еще большего, когда вы победите Россию!», перечислил политолог.

Он просто боится Такера Карлсона, поскольку понимает, что журналист задаст любые вопросы и согласовывать их не будет. Второй аспект — Зеленский все время сравнивает себя с президентом России Владимиром Путиным и прекрасно понимает, что люди тоже будут сравнивать их интервью Карлсону. Юрий Светов

Тем же, по мнению Светова, во многом обусловлена реакция общества на провал Джо Байдена во время дебатов с Дональдом Трампом. Люди просто сопоставили публичные выступления Путина — интервью, пресс-конференции, его ответы на вопрос — с тем, как выступал президент США. И сравнение было не в пользу последнего.

Фото: Интервью президента России Владимира Путина с Такером Карлсоном, Москва, 9 февраля 2024 года. Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

Зеленский стал бы всячески уклоняться от неудобных тем, заверил Светов. Ведь могут спросить: каковы реальные потери в ВСУ? Ранее он заявил о 30 тысячах погибших, но те, кто отслеживают количество захоронений на кладбищах Украины, называют совсем другие, куда более страшные, показатели.

«Можно спросить и о коррупции. Украинцы откровенно возмущены: даже послу Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк предъявили претензию — дескать, зачем она заводит разговоры о коррупции? И таких неприятных тем для Зеленского очень много», — подытожил политолог.