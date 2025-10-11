Сегодня 17:00 Своя армия, валюта и президент. Почему Приднестровье до сих пор вне закона Политолог Семибратов: Санду боится войны с Приднестровьем, а Киеву терять нечего 0 0 0 Фото: Michael Runkel, РИА «Новости» / www.globallookpress.com Эксклюзив

Зажатая между Молдавией и Украиной на левом берегу Днестра Приднестровская Молдавская Республика появилась еще в 1992 году, но до сих пор не получила международного признания как отдельная страна. Весь мир считает ее частью Молдавии, хотя у ПМР есть собственное правительство, государственные символы и деньги. Об истории ее появления, статусе и дальнейшей судьбе — в материале 360.ru.

История Приднестровья

В составе Российской империи территория современного Приднестровья оказалась в конце XVIII века после распада Речи Посполитой. Сначала земли разделили между несколькими уездами, а после революции 1917 года они вошли в состав Украины. Советские власти в 1924 году сделали из региона Молдавскую АССР, чтобы вернуть утраченную после Первой мировой войны Бессарабию (территорию современной Молдавии), захваченную Румынией. Это удалось реализовать только в 1940 году: из двух регионов образовалась отдельная советская Молдавия. «По советской логике, необходимо было увеличить число пролетариев в общей структуре населения, потому что Молдавия всегда была сельскохозяйственным регионом, а Приднестровье — промышленным», — пояснил в комментарии 360.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, политолог Евгений Семибратов. Он добавил, что это Бессарабия и Приднестровье — очень разные регионы, которые до объединения не имели ничего общего.

Фото: РИА «Новости»

Прежде всего это касалось этнического состава. Молдавию населяло моноэтническое население, за исключением Гагаузии. В Приднестровье же смешались сразу три народа: русские, украинцы и молдаване. На межнациональной почве и возник конфликт, который не могут решить уже на протяжении многих лет. После развала Советского Союза в Молдавии подняли голову националистические движения, которые выступали за возвращение в республики в состав Румынии. Это вызвало противодействие со стороны Приднестровья. Власти региона объявили о независимости и о выходе из состава Молдавии. Все переросло в вооруженное столкновение.

Конфликт в Приднестровье

Противостояние возникло в марте 1992 года. В боевых действиях участвовали молдавские войска и сформированные вооруженные формирования Приднестровья. Самые ожесточенные бои велись вокруг города Бендеры. В начале июля прибывшие в Приднестровье полномочные представители президента России добились соглашения о прекращении огня и ввода миротворцев на линию разграничения, 21 июля в Москве президент России Борис Ельцин подписал с молдавским лидером Мирчей Снегуром соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в Приднестровье. После в регионе появились Совместные миротворческие силы, состоящие из российских, молдавских и приднестровских военных. При посредничестве России начались переговоры о дальнейшем статусе Приднестровья.

Фото: РИА «Новости»

Почему проблему Приднестровья не решили до сих пор

Урегулирование конфликта между Приднестровьем и Молдавией прошло через несколько форматов переговоров. В мае 1997 года стороны подписали разработанный меморандум министра иностранных дел России Евгения Примакова. Соглашение предусматривало предоставление Приднестровью особого регионального статуса в составе Молдавии с возможностью проводить международную экономическую и культурную политику. Гарантом исполнения договора выступала Россия. Рост доверия между противниками привел к сокращению числа российских миротворцев, а также началу вывоза вооружений и боеприпасов из приднестровского села Колбасна. Туда их доставили после вывода советских войск из стран Восточной Европы. Но окончательного решения стороны достичь не смогли. Вторую попытку с меморандумом предпринял в 2003 году первый заместитель администрации президента России Дмитрий Козак. Он предложил Молдавии перейти на федеративное устройство с предоставлением Приднестровью широких полномочий. Документ предусматривал постепенную интеграцию региона в состав Молдавии, но эта идея вызвала протест Кишинева. С 2005 года основным форматом переговоров стал «5+2»: пять сторон с правом голоса — Молдавия, Приднестровье, Россия и Украина — посредники и гаранты безопасности, ОБСЕ — модератор переговоров, США и Евросоюз — независимые наблюдатели, поддерживающие нейтральность процесса. Новый формат открыл возможность проведения регулярных переговоров для решения гуманитарных, экономических и политических вопросов. Но даже в таком формате прийти к успешному решению не удалось. Противоречия оказались очень сильными.

Фото: Reinhard Koester / www.globallookpress.com

Молдавия настаивала на полном контроле над вышедшей из ее состава территорией, Приднестровье требовало автономии и гарантий безопасности. Семибратов отметил, что власти ПМР рассматривали возможность возвращения в состав Украины во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Потому что Молдавия — это не то, а Украина, как минимум, являлась надежным партнером России. С точки зрения Приднестровья это мог быть компромиссный вариант, предоставляющий региону доступ к российской границе.

Политолог подчеркнул, что после 2014 года Приднестровье оказалось в состоянии осажденной крепости. Власти Молдавии в качестве давления на республику использовали торговые и транспортные блокировки. По согласованию с Кишиневом Украина в 2006 году потребовала от приднестровских предприятий оформлять молдавские экспортные документы. Это серьезно ударило по экономике региона, зависящей от экспорта металла, электроэнергии и текстиля. Еще одним направлением стала энергетика. Молдавия неоднократно пыталась ограничить закупку электроэнергии у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, контролируя расчеты и тарифы. Кроме того, в международных организациях Кишинев активно продвигал тезис о необходимости вывода российских миротворцев, добиваясь замены их на международный гражданский контингент под эгидой ОБСЕ или ЕС. В политическом плане давление выражалось в отказе Молдавиии признавать документы, выданные в ПМР — паспорта, дипломы, водительские удостоверения.

Фото: РИА «Новости»

Это делало жизнь жителей региона крайне сложной: многие не могли учиться или работать за границей без получения бумаг республики. Молдавские власти считали, что таким давлением добьются постепенной реинтеграции и возвращения Приднестровья в свою юрисдикцию. Но это привело только к большему отчуждению Приднестровья, чьи жители стали еще сильнее ассоциировать себя с Россией. Переговоры в формате «5+2» остановились на время пандемии коронавирусной инфекции и не возобновилось из-за начала специальной военной операции. Молдавия объявила, что пока боевые действия не прекратятся, вести диалог бессмысленно.

Обстановка в Приднестровье сейчас

Давление на Приднестровье со стороны Молдавии значительно усилилось после прихода к власти проевропейского президента Майи Санду, отметил Евгений Семибратов. «Сейчас речь идет о румынизации Молдавии и ее постепенном вхождении в состав Румынии, что противоречит интересам жителей Приднестровья», — сказал он. При этом власти Молдавии продолжают давить. Это показали прошедшие парламентские выборы, когда для жителей Приднестровья, несмотря на желание Кишинева включить регион в свой состав, фактически ограничили в праве на голосование. Эксперт допустил, что Кишинев вполне может пойти на силовое решение приднестровской проблемы.

Фото: РИА «Новости»

Что будет, если Молдавия или Украина введут войска в Приднестровье

Главным инициатором идеи военного решения Приднестровья политолог назвал украинские власти, которым очень нужна маленькая победоносная война. «Киев готов хоть завтра. Морально не готова Санду, которая прекрасно понимает, что трон под ней шатается, и то, что в Молдавии начало военной кампании воспримут неоднозначно, учитывая, что победа ее партии на выборах нарисована», — заявил Семибратов. Собеседник 360.ru подчеркнул, что из-за географического положения Россия оказать существенную военную помощь Приднестровью не сможет, а общее число военных, находящихся на территории непризнанной республики, не так существенно. По мнению эксперта, власти Молдавии вполне могут продолжить политику давления, но есть риск, что «помощь» в возвращении Приднестровья военным путем предложит украинский лидер Владимир Зеленский, которому уже нечего терять. «Учитывая, что Запад сделал ставку на эскалацию, думаю, что приднестровский кейс уже получил одобрение как минимум со стороны Евросоюза и Великобритании. Возможно, что они просто выжидают удобного момента», — допустил собеседник 360.ru. Политолог пояснил, что с точки зрения западных стран вероятное обострение ситуации в Приднестровье станет шагом к расширению зоны конфликта и втягиванию в продолжающийся кризис третьих участников.