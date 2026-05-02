Сакура отцветает, роза распускается. Почему Йокогама стала местом притяжения туристов

В Йокогаме 2 мая стартовало масштабное событие — начался фестиваль «Неделя роз». Чтобы полюбоваться тысячами цветов, в парки хлынули жители других городов и иностранные туристы.

Что посмотреть на фестивале

Хотя фестиваль называется «Неделя роз», продлится он целый месяц. У всех желающих есть возможность посмотреть на цветы и инсталляции до начала июня.

Мероприятие проходит неподалеку от Токио, в йокогамском парке «Ямасита». Это живописное место находится на берегу океана, рядом с ним располагается «Парк на холме, с которого виден порт» (Harbor View Park).

Фестивали роз устраиваются в разных городах мира, но в Йокогаме он приобрел наибольший размах, так как роза считается одним из символов этого города.

Мероприятие пользуется огромной популярностью, на него часто приезжают семьями.

«Среди посетителей много приезжих из Токио — на станции, ближайшей к парку, на выход выстроилась целая очередь. Многие приехали с детьми, некоторые семьи расположились на газонах», — отметил корреспондент РИА «Новости».

Наибольшей популярностью пользуется туннель роз, в котором можно спрятаться от палящего солнца, вдыхать аромат и любоваться солнечными бликами. Всего в парке «Ямасита» представили почти две тысячи кустов 160 сортов роз.

Еще одной популярной достопримечательностью считается розовый каскад, где клумбы аккуратно располагаются на разной высоте. Этот объект находится в «Парке на холме», с которого виден порт, и позволяет одновременно охватить взглядом множество роз.

«Аромат роз чувствуется уже на подходах к парку», — сообщил корреспондент агентства.