Сакура отцветает, роза распускается. Почему Йокогама стала местом притяжения туристов
В Йокогаме начался фестиваль «Неделя роз»
В Йокогаме 2 мая стартовало масштабное событие — начался фестиваль «Неделя роз». Чтобы полюбоваться тысячами цветов, в парки хлынули жители других городов и иностранные туристы.
Что посмотреть на фестивале
Хотя фестиваль называется «Неделя роз», продлится он целый месяц. У всех желающих есть возможность посмотреть на цветы и инсталляции до начала июня.
Мероприятие проходит неподалеку от Токио, в йокогамском парке «Ямасита». Это живописное место находится на берегу океана, рядом с ним располагается «Парк на холме, с которого виден порт» (Harbor View Park).
Фестивали роз устраиваются в разных городах мира, но в Йокогаме он приобрел наибольший размах, так как роза считается одним из символов этого города.
Мероприятие пользуется огромной популярностью, на него часто приезжают семьями.
«Среди посетителей много приезжих из Токио — на станции, ближайшей к парку, на выход выстроилась целая очередь. Многие приехали с детьми, некоторые семьи расположились на газонах», — отметил корреспондент РИА «Новости».
Наибольшей популярностью пользуется туннель роз, в котором можно спрятаться от палящего солнца, вдыхать аромат и любоваться солнечными бликами. Всего в парке «Ямасита» представили почти две тысячи кустов 160 сортов роз.
Еще одной популярной достопримечательностью считается розовый каскад, где клумбы аккуратно располагаются на разной высоте. Этот объект находится в «Парке на холме», с которого виден порт, и позволяет одновременно охватить взглядом множество роз.
«Аромат роз чувствуется уже на подходах к парку», — сообщил корреспондент агентства.
Какие проходят мероприятия
Желающие могут не только посмотреть на цветы, но и попробовать их на вкус — на территории парка продают розовое варенье. Не отстают и местные кофейни: в честь фестиваля их ассортимент пополнили чай с розами, чизкейк со вкусом цветка и полюбившийся японцам португальский бисквит кастелла.
Помимо этого, на местной ярмарке можно приобрести цветочные горшки, тематические сувениры и черенки растений.
Розы можно увидеть всюду — в скверах, административных зданиях, отелях и торговых центрах. В рамках фестиваля также проходят концерты и выступления танцевальных коллективов, в том числе танцоров гавайского танца хула.
Людей в Йокогаме в начале мая особенно много, потому что фестиваль накладывается на «золотую неделю» — время, когда в стране проходит сразу несколько национальных праздников. В этот период (до 6 мая) жители массово путешествуют.