После захвата Николаса Мадуро американские военные разместили в соцсетях его снимки. На одном из фото политик изображен в необычном костюме, его публикация вызвала ажиотаж в среде спецназа США, как сообщил NBC Boston .

На снимке Николас Мадуро запечатлен в наручниках и в фирменной кофте бренда Origin США модели Patriot Blue RTX. Рядом с арестованным лидером на фото позируют агенты DEA.

Основатель компании Пит Робертс заявил в социальных сетях, что американскую одежду политику выдал один из агентов службы по борьбе с наркотиками. Робертс иронично призвал агента не забыть забрать вещь обратно.

Бренд тут же начал использовать ситуацию для продвижения своей продукции. В новых постах компания высмеивает Мадуро и рекламирует предзаказ на ту самую «патриотическую» синюю рубашку, интересуясь у арестованного лидера, каково ему ощущать на себе качество американского производства.

Американская пресса предположила, что кофта попала к Мадуро не случайно, речь может идти о партизанском продвижении бренда.

Дело в том, что Origin США — не просто модный бренд, а настоящий символ промышленного ренессанса США с «правым» оттенком. Философия компании строится на тотальном отказе от производства в Китае или Пакистане.

Как на Мадуро решили заработать

Изначально компания специализировалась на экипировке для джиу-джитсу, так как Пит Робертс, сооснователь, обладатель черного пояса. Сейчас они выпускают джинсы, ботинки, повседневную одежду и спортивное питание.

Второго основателя бренда зовут Джоко Виллинк, он легенда спецназа. Это отставной офицер «Морских котиков» (Navy SEAL), прослуживший 20 лет.

Виллинк командовал отрядом Task Unit Bruiser во время битвы за Рамади в Ираке — это самое титулованное подразделение спецназа за время той войны.

Многие сотрудники и амбассадоры бренда — ветераны боевых действий. Хотя компания не всегда имеет прямые госконтракты на массовую форму, их продукция (особенно ботинки и кимоно для джиу-джитсу) крайне популярна в среде «силовиков». Среди постоянных клиентов бренда — бойцы спецназа (Delta Force, SEALs) и агенты спецслужб (DEA, FBI).

Более того, Origin США гордится тем, что вся их цепочка производства находится в США. В американском законодательстве есть Поправка Берри (Berry Amendment), которая обязывает Минобороны США закупать одежду и снаряжение только у тех компаний, которые производят их на 100% внутри страны из американских материалов.

Теперь у Origin США есть серьезные шансы получить крупнейший заказ на продукцию в своей истории.

В какой одежде Николас Мадуро появится в суде, пока неизвестно. Слушание начнется 5-го января.