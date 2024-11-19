Саммит курьезов и разочарований. Почему G20 — бессмысленный формат
Публицист Белов назвал сходку G20 в Бразилии саммитом курьезов и разочарований
Признаюсь честно, я довольно скептически отношусь к эффективности большинства современных международных институтов или форматов межгосударственного взаимодействия. Если брать из самых значимых, то, по сути, кроме БРИКС, представляющей интересы мирового большинства, и G7 с НАТО (что по факту одно и то же), являющихся чисто западными клубами, все остальные давно превратились в формальность и пустую говорильню. Никто никого не слышит и слышать не желает.
Оно и неудивительно: в мире идет процесс жесткого размежевания. Пока он не закончится, ожидать нормализации диалога между различными вершинами нарождающегося многоугольника бессмысленно.
Удивительно то, с каким упорством многие до сих пор пытаются совместить «коня и трепетную лань», полагая, что, просто усадив за одним столом, скажем, президента США и главу Китая, можно ожидать каких-то прорывных и даже судьбоносных решений. Нет, нельзя и не ждите.
В итоге саммит G20, собранный в эти дни в Бразилии, проходит именно так, как и должен проходить, — наполненный курьезами и разочарованиями для его участников.
Вот, например, бразильский президент Лула да Силва не хотел превращать встречу в бесконечное обсуждение Украины и даже Зеленского не позвал.
«Я взял за правило не приносить войны в G20, потому что тогда мы не будем обсуждать другие важные вещи для людей, которые не находятся в состоянии войны, то есть проблемы бедных людей. Эти люди часто невидимые: те, кто голоден, те, кого презирают, те, кто стал жертвой расового неравенства, женщины, которые стали жертвами гендерной политики», — заявил он накануне саммита.
Но появившиеся вчера слухи, что США дали-таки Киеву добро на использование американских ракет для ударов вглубь России, вернули украинский вопрос в повестку форума. Вопреки желанию его устроителей.
Или взять лидеров Запада, которые намеревались устроить совместную акцию и всем своим видом показать, как они дистанцируются от России, а в результате президент Франции Эммануэль Макрон бегал в толпе гостей в поисках представляющего на этом мероприятии Москву министра Лаврова. Дабы пожать тому руку и тем самым лично засвидетельствовать свое почтение.
В итоге получится, что встреча глав 20 государств и представителей некоторых очень крупных региональных организаций запомнится отсутствием красной дорожки у трапа самолета американского президента (жест со стороны бразильцев явно демонстративный), «эффектом Лаврова», одним своим присутствием, как подметила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова, «наведшего шорох» в рядах недругов России, отсутствием большинства западных лидеров на церемонии совместного фото, проходившей под лозунгом «Глобальный альянс против голода и нищеты!», — весьма показательно, согласитесь, — и уходом Джо Байдена в джунгли. Это стало, по сути, не только знаком окончания его президентского срока, но и символом завершения эпохи всевластия США и их союзников.