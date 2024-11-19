Признаюсь честно, я довольно скептически отношусь к эффективности большинства современных международных институтов или форматов межгосударственного взаимодействия. Если брать из самых значимых, то, по сути, кроме БРИКС, представляющей интересы мирового большинства, и G7 с НАТО (что по факту одно и то же), являющихся чисто западными клубами, все остальные давно превратились в формальность и пустую говорильню. Никто никого не слышит и слышать не желает.

Оно и неудивительно: в мире идет процесс жесткого размежевания. Пока он не закончится, ожидать нормализации диалога между различными вершинами нарождающегося многоугольника бессмысленно.

Удивительно то, с каким упорством многие до сих пор пытаются совместить «коня и трепетную лань», полагая, что, просто усадив за одним столом, скажем, президента США и главу Китая, можно ожидать каких-то прорывных и даже судьбоносных решений. Нет, нельзя и не ждите.

В итоге саммит G20, собранный в эти дни в Бразилии, проходит именно так, как и должен проходить, — наполненный курьезами и разочарованиями для его участников.