«Если бы не он, мы бы пропали». О чем говорили Маск и Роган перед выборами в США
Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние звезд на исход выборов в США
Знаменитый американский комик и ведущий собственного подкаста Джо Роган поддержал Дональда Трампа после двухчасового интервью с основателем Tesla и SpaceX. «Если бы не Маск, мы бы пропали», — написал он в бывшем Twitter незадолго до открытия первых избирательных участков в стране. Насколько значимо это одобрение, пусть и высказанное в последнюю минуту, разбирался 360.ru.
О чем говорили Роган и Маск перед выборами
Беседа Илона Маска и Джо Рогана незадолго до президентских выборов в США — уже не первая, но если в подкасте в 2018 году они говорили о колонизации космоса, искусственном интеллекте, летающих авто, возобновляемой энергетике, инновациях и доброте людей, то в 2024-м это был разговор совсем иного толка.
В частности, Маск предупредил слушателей Рогана о том, что эти выборы могут стать последними, при условии если победу на них одержит не Дональд Трамп, а демократка Камала Харрис.
«Повторю: я думаю, что, если Трамп не победит, это будут последние выборы. Последние выборы», — подчеркнул бизнесмен, ставший одним из главных спонсоров избирательной кампании республиканца.
Роган тут же согласился с ним, а также выразил уверенность, что сейчас это начинают осознавать многие американцы, потому чтo постепенно приходят в себя.
О разжигателях войны, зарубежных конфликтах и большой лжи
Что касается отношения к выборам со стороны политиков, здесь нужно четко понимать, что победы Харрис хотят те, кто поддерживает конфликты и заинтересован в том, чтобы они разгорались сильнее, указал Маск.
Именно им, по его оценке, нужен успех этого «марионеточного» кандидата от демократов.
«Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше», — указал он.
Трамп, к слову, не раз говорил, что при нем никаких войн не было, и подчеркивал, что если бы он оставался в Белом доме, то мир не наблюдал бы сейчас ни за эскалацией на Ближнем Востоке, ни за украинским кризисом (его политик, кстати, собирается разрешить в первый же день после победы на выборах).
Затронув тему зарубежных конфликтов, Маск также напомнил о том, как Харрис уверяла, что американских военных в зонах боевых действий за рубежом нет. Однако в действительности, подчеркнул миллиардер, все обстоит совсем иначе.
«Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и о тех, кто там неофициально. Поэтому ее слова были откровенной и наглой ложью», — сказал он Рогану.
Тейлор Свифт, Ди Каприо и Ко
Зашла речь и о звездной поддержке Харрис на выборах. Среди тех, кто ее оказал, были, например, Тейлор Свифт, Бейонсе, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Карди Би (оскандалившаяся на предвыборном митинге из-за сломанного суфлера) и другие известные актеры и исполнители.
Правда, о честности их политической позиции судить сложно в силу того, что в Голливуде артистов буквально заставляют поддерживать Харрис, заметил Маск.
«Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: „Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело“", — пояснил он.
Демократы против X
Отдельно Маск затронул судьбу принадлежащей ему социальной сети X. При условии прихода к власти Харрис экс-Twitter, по его прогнозу, придет конец — демократы (вот ведь какая ирония) его просто заблокируют, задействуя для этого Минюст.
Это ведомство ранее уже делало несколько нападок на SpaceX за отказ брать на работу просителей убежища.
«Режим Камалы ни в коем случае не позволит Х существовать», — подчеркнул предприниматель.
По итогу Роган заявил, что Маск приводит, как ему кажется, самые убедительные доводы в пользу Трампа, которые когда-либо можно было бы услышать.
«И я согласен с ним на каждом шагу», — подчеркнул ведущий на всю свою гигантскую аудиторию (только на YouTobe-канал комика подписаны 18,2 миллиона человек).
Когда к Рогану приходил Трамп и почему слилась Харрис
Интересно, что ранее Роган говорил о том, что считает республиканца «поляризующей фигурой» и «экзистенциальной угрозой для самой демократии», а летом 2022 года предупредил, что не собирается звать политика на свой подкаст, потому что не хочет помогать ему.
«Я не являюсь сторонником Трампа ни в каком виде, ни в какой форме. У меня не раз была возможность пригласить его на свое шоу, и каждый раз я отказывался. Я не хочу ему помогать, я не заинтересован в этом», — уверял он.
Вместе с тем в конце октября этого года Роган и Трамп встретились и беседовали целых три часа. The Guardian после этого заявила о большом политическом смысле появления экс-президента США в этом популярнейшем подкасте.
Причем гостьей комика должна была стать и Харрис (слухи об этом стали ходить как раз после того, как демократов взволновали результаты очередных соцопросов). Но в итоге этого не случилось, хотя нельзя исключать, что откровенный разговор с Роганом мог бы привлечь на ее сторону некоторых колеблющихся избирателей.
Справедливости ради, надо сказать, что она все-таки участвовала в записях подкастов. Не таких популярных, но все же.
На эту стратегию обоих кандидатов в конце октября обращала внимание Mail Online. При этом издание отметило, что у Демократической партии определенно есть опасения, что Трампу использование такого формата удалось гораздо лучше.
Как проходят выборы в США
Основной день голосования на 60-х по счету президентских выборах в Штатах начался 5 ноября. В пять утра по местному времени (12:00 по московскому времени) двери открыли первые избирательные участки в штате Вермонт.
В Нью-Йорке избиратели начали голосовать с шести утра (13:00 по московскому времени), но большая часть участков на Восточном побережье открылась в 07:00 (по местному времени), а на Западном побережье голосование стартовало на три часа позже.
Первые избирательные участки должны будут завершить работу в 03:00 (по московскому времени) 6 ноября, а последние — к 08:00.
У избирателей есть возможность отдать голос лично на участке либо проголосовать по почте. Также был вариант с досрочным голосованием, которым воспользовались более 70 миллионов человек.
Такие данные приводил проекта UF Election Lab Университета Флориды. Из них 38,2% были зарегистрированы как демократы и 36,1% — как республиканцы.
Шансы у Трампа есть и с Роганом, и без Рогана
По оценке политолога-американиста Малека Дудакова, динамика раннего голосования пока в целом благоволит Трампу. И если ничего «форс-мажорного», например коллапса явки республиканцев, сегодня не произойдет, можно смело говорить о том, что шансы экс-президента вернуться в Белый дом весьма неплохие.
Но публикация интервью Рогана с Маском перед началом голосования здесь не играет существенной роли, указал он в беседе с 360.ru.
«Собственно говоря, интервью Трампа с Роганом тоже имело место быть. Другое дело, что оно было несколько заранее. Теперь выложили интервью с другим видным деятелем того же республиканского лагеря. Видно, что Джо Роган пустился во все тяжкие, уже не скрывает своей предрасположенности и вполне открыто поддерживает республиканцев», — подчеркнул эксперт.
Тут же Дудаков отметил, что Роган, безусловно, очень популярный в Америке подкастер и радиоведущий. Его эфиры смотрят миллионы американцев. Выпуск с тем же Трампом посмотрели более 10 миллионов просмотров.
«И демократы, хоть и тоже планировали отправить Камалу Харрис на эфир с Роганом, но в итоге не решились, испугавшись. Вместе с тем я не думаю, что будет какой-то значимый эффект от того, что Роган как бы официально выступил с поддержкой Трампа», — добавил собеседник 360.ru.
Если заглянуть в лагерь сторонников Харрис, там, по мнению политолога, то же самое можно сказать и певице Тейлор Свифт. Да, у нее есть огромная армия фанатов и влияние, но поддержка Камалы с ее стороны была вялой, указал Дудаков.
Таким образом, по его мнению, странно было бы предполагать, что один пост в Instagram* может кардинально повлиять на итоги голосования.
«Многие из тех, кто слушает Тейлор Свифт, особенно молодые девушки, они и так демократки. На мой взгляд, здесь не стоит преувеличивать значимость этих фигур, пускай и очень медийных, очень раскрученных. Да, у них какое-то определенное влияние есть, но нужно понимать, что оно довольно ограниченное», — пояснил политолог.
С учетом этого, по его прогнозу, эффект от высказывания Рогана перед выборами, может быть, и будет, но не такой большой. Однако у Трампа в целом и без этого положение достаточно уверенное.
«Как мы сейчас видим, Трамп, возможно, и с поддержкой Рогана, и без поддержки Рогана может в итоге прийти к победе», — резюмировал эксперт.
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