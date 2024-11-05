Сегодня 17:46 «Если бы не он, мы бы пропали». О чем говорили Маск и Роган перед выборами в США Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние звезд на исход выборов в США 0 0 0 Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press Мир

Дональд Трамп

Илон Маск

Выборы президента США

Камала Харрис

Знаменитый американский комик и ведущий собственного подкаста Джо Роган поддержал Дональда Трампа после двухчасового интервью с основателем Tesla и SpaceX. «Если бы не Маск, мы бы пропали», — написал он в бывшем Twitter незадолго до открытия первых избирательных участков в стране. Насколько значимо это одобрение, пусть и высказанное в последнюю минуту, разбирался 360.ru.

О чем говорили Роган и Маск перед выборами Беседа Илона Маска и Джо Рогана незадолго до президентских выборов в США — уже не первая, но если в подкасте в 2018 году они говорили о колонизации космоса, искусственном интеллекте, летающих авто, возобновляемой энергетике, инновациях и доброте людей, то в 2024-м это был разговор совсем иного толка. В частности, Маск предупредил слушателей Рогана о том, что эти выборы могут стать последними, при условии если победу на них одержит не Дональд Трамп, а демократка Камала Харрис.

Фото: Andi Rice — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Повторю: я думаю, что, если Трамп не победит, это будут последние выборы. Последние выборы», — подчеркнул бизнесмен, ставший одним из главных спонсоров избирательной кампании республиканца. Роган тут же согласился с ним, а также выразил уверенность, что сейчас это начинают осознавать многие американцы, потому чтo постепенно приходят в себя. О разжигателях войны, зарубежных конфликтах и большой лжи Что касается отношения к выборам со стороны политиков, здесь нужно четко понимать, что победы Харрис хотят те, кто поддерживает конфликты и заинтересован в том, чтобы они разгорались сильнее, указал Маск. Именно им, по его оценке, нужен успех этого «марионеточного» кандидата от демократов. «Разжигатели войн хотят марионеточного режима Харрис, потому что тогда войн станет больше», — указал он.

Фото: Matt Bishop/Keystone Press Agency / Global Look Press

Трамп, к слову, не раз говорил, что при нем никаких войн не было, и подчеркивал, что если бы он оставался в Белом доме, то мир не наблюдал бы сейчас ни за эскалацией на Ближнем Востоке, ни за украинским кризисом (его политик, кстати, собирается разрешить в первый же день после победы на выборах). Затронув тему зарубежных конфликтов, Маск также напомнил о том, как Харрис уверяла, что американских военных в зонах боевых действий за рубежом нет. Однако в действительности, подчеркнул миллиардер, все обстоит совсем иначе. «Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и о тех, кто там неофициально. Поэтому ее слова были откровенной и наглой ложью», — сказал он Рогану.

Тейлор Свифт, Ди Каприо и Ко

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зашла речь и о звездной поддержке Харрис на выборах. Среди тех, кто ее оказал, были, например, Тейлор Свифт, Бейонсе, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Карди Би (оскандалившаяся на предвыборном митинге из-за сломанного суфлера) и другие известные актеры и исполнители. Правда, о честности их политической позиции судить сложно в силу того, что в Голливуде артистов буквально заставляют поддерживать Харрис, заметил Маск. «Знаменитостям звонит кто-то влиятельный в Голливуде, этот человек говорит: „Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу, хотя это ваше личное дело“", — пояснил он.

Демократы против X Отдельно Маск затронул судьбу принадлежащей ему социальной сети X. При условии прихода к власти Харрис экс-Twitter, по его прогнозу, придет конец — демократы (вот ведь какая ирония) его просто заблокируют, задействуя для этого Минюст. Это ведомство ранее уже делало несколько нападок на SpaceX за отказ брать на работу просителей убежища.

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Режим Камалы ни в коем случае не позволит Х существовать», — подчеркнул предприниматель. По итогу Роган заявил, что Маск приводит, как ему кажется, самые убедительные доводы в пользу Трампа, которые когда-либо можно было бы услышать. «И я согласен с ним на каждом шагу», — подчеркнул ведущий на всю свою гигантскую аудиторию (только на YouTobe-канал комика подписаны 18,2 миллиона человек).

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency / Global Look Press

Когда к Рогану приходил Трамп и почему слилась Харрис Интересно, что ранее Роган говорил о том, что считает республиканца «поляризующей фигурой» и «экзистенциальной угрозой для самой демократии», а летом 2022 года предупредил, что не собирается звать политика на свой подкаст, потому что не хочет помогать ему. «Я не являюсь сторонником Трампа ни в каком виде, ни в какой форме. У меня не раз была возможность пригласить его на свое шоу, и каждый раз я отказывался. Я не хочу ему помогать, я не заинтересован в этом», — уверял он.

Фото: Lw/The Texas Tribune/Pool / Global Look Press

Вместе с тем в конце октября этого года Роган и Трамп встретились и беседовали целых три часа. The Guardian после этого заявила о большом политическом смысле появления экс-президента США в этом популярнейшем подкасте.

Причем гостьей комика должна была стать и Харрис (слухи об этом стали ходить как раз после того, как демократов взволновали результаты очередных соцопросов). Но в итоге этого не случилось, хотя нельзя исключать, что откровенный разговор с Роганом мог бы привлечь на ее сторону некоторых колеблющихся избирателей.

Фото: AMG/Keystone Press Agency / Global Look Press

Справедливости ради, надо сказать, что она все-таки участвовала в записях подкастов. Не таких популярных, но все же. На эту стратегию обоих кандидатов в конце октября обращала внимание Mail Online. При этом издание отметило, что у Демократической партии определенно есть опасения, что Трампу использование такого формата удалось гораздо лучше.

Как проходят выборы в США Основной день голосования на 60-х по счету президентских выборах в Штатах начался 5 ноября. В пять утра по местному времени (12:00 по московскому времени) двери открыли первые избирательные участки в штате Вермонт.

Фото: Li Rui/XinHua / Global Look Press

В Нью-Йорке избиратели начали голосовать с шести утра (13:00 по московскому времени), но большая часть участков на Восточном побережье открылась в 07:00 (по местному времени), а на Западном побережье голосование стартовало на три часа позже. Первые избирательные участки должны будут завершить работу в 03:00 (по московскому времени) 6 ноября, а последние — к 08:00.

Фото: Li Rui/XinHua / Global Look Press

У избирателей есть возможность отдать голос лично на участке либо проголосовать по почте. Также был вариант с досрочным голосованием, которым воспользовались более 70 миллионов человек. Такие данные приводил проекта UF Election Lab Университета Флориды. Из них 38,2% были зарегистрированы как демократы и 36,1% — как республиканцы.

Шансы у Трампа есть и с Роганом, и без Рогана По оценке политолога-американиста Малека Дудакова, динамика раннего голосования пока в целом благоволит Трампу. И если ничего «форс-мажорного», например коллапса явки республиканцев, сегодня не произойдет, можно смело говорить о том, что шансы экс-президента вернуться в Белый дом весьма неплохие.

Но публикация интервью Рогана с Маском перед началом голосования здесь не играет существенной роли, указал он в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

«Собственно говоря, интервью Трампа с Роганом тоже имело место быть. Другое дело, что оно было несколько заранее. Теперь выложили интервью с другим видным деятелем того же республиканского лагеря. Видно, что Джо Роган пустился во все тяжкие, уже не скрывает своей предрасположенности и вполне открыто поддерживает республиканцев», — подчеркнул эксперт.

Тут же Дудаков отметил, что Роган, безусловно, очень популярный в Америке подкастер и радиоведущий. Его эфиры смотрят миллионы американцев. Выпуск с тем же Трампом посмотрели более 10 миллионов просмотров.

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / Global Look Press

«И демократы, хоть и тоже планировали отправить Камалу Харрис на эфир с Роганом, но в итоге не решились, испугавшись. Вместе с тем я не думаю, что будет какой-то значимый эффект от того, что Роган как бы официально выступил с поддержкой Трампа», — добавил собеседник 360.ru.

Если заглянуть в лагерь сторонников Харрис, там, по мнению политолога, то же самое можно сказать и певице Тейлор Свифт. Да, у нее есть огромная армия фанатов и влияние, но поддержка Камалы с ее стороны была вялой, указал Дудаков. Таким образом, по его мнению, странно было бы предполагать, что один пост в Instagram* может кардинально повлиять на итоги голосования.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Многие из тех, кто слушает Тейлор Свифт, особенно молодые девушки, они и так демократки. На мой взгляд, здесь не стоит преувеличивать значимость этих фигур, пускай и очень медийных, очень раскрученных. Да, у них какое-то определенное влияние есть, но нужно понимать, что оно довольно ограниченное», — пояснил политолог. С учетом этого, по его прогнозу, эффект от высказывания Рогана перед выборами, может быть, и будет, но не такой большой. Однако у Трампа в целом и без этого положение достаточно уверенное. «Как мы сейчас видим, Трамп, возможно, и с поддержкой Рогана, и без поддержки Рогана может в итоге прийти к победе», — резюмировал эксперт. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.