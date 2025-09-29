Начать стоит с того, что называть мероприятие, состоявшееся накануне в бывшей Молдавской ССР, выборами — это как утверждать, что национал-социалистическая немецкая рабочая партия (NSDAP) имела хоть какое-то отношение к рабочему движению или социализму. Даже близко нет.

Ради своей победы — надо сказать, с откровенно гнилостным привкусом — прозападный режим Санду и его брюссельские кураторы использовали все уже проверенные на прошлогодних выборах президента старые трюки и даже придумали парочку новых. Несколько оппозиционных партий и политиков вообще не были допущены к выборам, а некоторые выброшены из гонки решением ЦИК буквально накануне голосования. Так было с партией бывшего прокурора Виктории Фуртунэ Moldova Mare ("Великая Молдавия"), лишенной права баллотироваться в пятницу поздно вечером;

Часть избирателей, настроения которых евроглобалисты определяют как «пророссийские», была фактически лишена возможности проголосовать. Кишинев объявил, что мосты через Днестр, соединяющие Молдавию и Приднестровье, якобы заминированы (так было и в прошлый раз), и открыл доступ избирателям из ПМР к молдавским участкам лишь за час до конца голосования.

Притом что в России проживает более полумиллиона граждан Республики Молдова, на всю страну было открыто лишь два избирательных участка, и оба в Москве. В это же время в странах Европы их насчитывалось более 300. Ну да, ну да, как и в свое время на Украине, власти Молдавии тоже делят своих сограждан на сорта; Ну и наконец, беспрецедентная пропагандистская кампания, поставившая своей целью затравить всякого, кто осмеливается даже говорить о необходимости иметь дружественные и добрососедские отношения с Москвой.

Накануне дня голосования президент Молдавии (правильнее сказать: молдавской диаспоры в Европе) Майя Санду прямым текстом призвала своих сограждан голосовать против России. «В это воскресенье в Молдавии пройдут самые важные выборы. Их исход определит, укрепим ли мы нашу демократию и вступим в Евросоюз или Россия снова затянет нас в «серую зону», превратив в региональную угрозу. Будущее Молдавии должны решать молдаване, а не Москва». Конец цитаты.

Причем, что любопытно, Санду вовсе не против, чтобы будущее Молдавии определяли за ее пределами — диаспора в Европе, глобалисты в Брюсселе — главное, чтобы одновременно сохранялся прозападный, антироссийский вектор развития республики.

Ладно если бы он был только антироссийским. Москва молдавскую «нелюбовь» как-нибудь переживет. Проблема в том, что вектор этот еще и антимолдавский. Ведь европейские кураторы настойчиво готовят Молдавии участь Украины, планируя, в случае чего, открыть там второй фронт войны с Россией. Вероятность такого сценария становится все больше по мере того, как режим Владимира Зеленского теряет способность удерживать оккупированные Украиной города Донбасса и Новороссии, и, в конечном итоге, власть в стране. Вот это как раз, по признанию даже западных экспертов, происходит довольно стремительно.