По Хайфе прилетало, Тель-Авив следующий. Как «Хезболла» ответит на убийство Кабиси

Ливанское движение «Хезболла» подтвердила заявление ЦАХАЛ о гибели командующего ракетными силами Ибрагима Кабиси во время авиаудара по пригороду Бейрута. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru рассказал, какой ответ ждет Израиль и почему это укрепит позиции кандидата на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Он пояснил, что ракетные войска — одна из ведущих сил ливанской группировки, которая располагает огромными ресурсами, чтобы дать ощутимый ответ Израилю на убийство офицера.

Чем располагает «Хезболла»

Годовой бюджет «Хезболлы», подчеркнул политолог, оценивается в размере от пяти до 10 миллиардов долларов, а общий объем снарядов и ракет в арсеналах ливанцев — от 40 до 150 тысяч.

«Речь идет о всех видах оружия,. начиная от примитивных и неуправляемых ракет, которыми пользуется ХАМАС, и заканчивая баллистическими ракетами иранского производства „Зильзаль-2“ и „Фатех 10“ с дальностью действия до 200 километров», — заявил Сипров.

По его мнению, для ответного удара по Израилю сначала «Хезболла» запустит огромное количество беспилотников, чтобы перезагрузить систему противовоздушной обороны, а уже после в дело пойдут ракеты.

«Ливанцы могут атаковать крупные города на севере Израиля в районе границы. По Хайфе уже сильно прилетало. Следующей целью станет Тель-Авив», — допустил политолог.