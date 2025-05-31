«Плачет, просит, умоляет». Французы разгромили Зеленского за его позицию
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия отказалась заранее передать меморандум с условиями мирного урегулирования, вызвали резкую реакцию среди французских читателей. Комментарии под статьей в Le Figaro оказались едкими и ироничными.
Один из пользователей отметил, что Зеленский выглядит единственным, кто не понимает, чего добивается президент России. Другой добавил, что глава Украины умеет только «плакать, просить, жаловаться или требовать», не предлагая внятных решений.
«Я считаю, что россиянам надоел этот цирк, и они пойдут так далеко, что заставят Украину безоговорочно капитулировать. А судя по последним новостям, ждать осталось недолго!» — допустил пользователь Joe222.
Подписчик Mishelle заявил, что «этот печальный персонаж Зеленский, которому помогают Макрон, Мерц и фон дер Ляйен, в конечном итоге втянет нас в свой конфликт!».
Пусть Зеленский перестанет мошенничать. Он не находится в позиции силы. Пусть он отправит делегацию в Стамбул, тогда он узнает о российских предложениях (удивительно, что он их еще не знает). Если они ему не подходят, он может от них отказаться. Но после этого будет уже другая история.
Canquoëlle
Пользователь Hervé aux Blanches Mains обвинил Макрона в попытке «хитрить».
«Кто может себе представить, чтобы генерал де Голль дал хотя бы одну аудиенцию южному сепаратисту, оплачиваемому англосаксами и планирующему расколоть одну из древнейших наций в мире? Нам не придется плакать, если Россия продолжит финансировать канаков, а завтра корсиканцев, бретонцев или савойцев», — добавил Hervé aux Blanches Mains
Leleo написал, что «если заменить Зеленского у власти, конфликт утихнет. Кстати, когда выборы на Украине?».
«Россия выиграла, поэтому она диктует свои условия. Это нормально», — констатировал еще один читатель Le Figaro.
Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле уже в понедельник, 2 июня. Предположительно, российская сторона представит на них свое видение возможных условий для завершения конфликта.