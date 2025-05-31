Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия отказалась заранее передать меморандум с условиями мирного урегулирования, вызвали резкую реакцию среди французских читателей. Комментарии под статьей в Le Figaro оказались едкими и ироничными.

Один из пользователей отметил, что Зеленский выглядит единственным, кто не понимает, чего добивается президент России. Другой добавил, что глава Украины умеет только «плакать, просить, жаловаться или требовать», не предлагая внятных решений.

«Я считаю, что россиянам надоел этот цирк, и они пойдут так далеко, что заставят Украину безоговорочно капитулировать. А судя по последним новостям, ждать осталось недолго!» — допустил пользователь Joe222.

Подписчик Mishelle заявил, что «этот печальный персонаж Зеленский, которому помогают Макрон, Мерц и фон дер Ляйен, в конечном итоге втянет нас в свой конфликт!».