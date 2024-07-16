Сегодня 16:01 Пятьдесят оттенков «серебряного порно». Почему видео с пожилыми становятся все популярнее Фильмы с пожилыми порноактрисами стали набирать популярность в Японии 0 0 1 Фото: Freepik Мир

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Япония известна своей разнообразной культурой в сфере секса и порноиндустрии. Жители страны находят удовлетворение при просмотре фильмов различных жанров, в числе которых особое место занимает порно со зрелыми женщинами. При этом оно стало набирать популярность не только в Японии, но и в других странах. С чем связан феномен «серебряного порно» и почему пожилые японцы выбирают его в качестве подработки, выяснил 360.ru.

«Серебряное порно» Японский рынок порнографии для пожилых людей является одной из немногих сфер развлечений, где женщины более старшего возраста оказались в центре внимания, сообщило британское издание The Guardian. По словам жительницы Японии Эми Тода, она начала сниматься в порно, когда ей было около 50 лет. К этому времени она развелась с мужем, вырастила двоих детей и работала неполный рабочий день в супермаркетах и в похоронном бюро. В один день она решила кардинально изменить свою жизнь.

Я хотела заработать немного денег, поэтому отправила анкету в агентство по трудоустройству. Эми Тода японская порноактриса

Тода вспоминает, что ей позвонили из агентства, предложив роли в трех порнофильмах, но она сначала отказалась. После повторного звонка женщина согласилась. Она добавила, что взрослые дочери ее поддержали, когда узнали, где их мать начала строить карьеру. Сейчас ей 65 лет, она уже снялась в десятках фильмов для взрослых. Эми Тода еще не самая пожилая звезда жанра «серебряное порно». Ее коллега, 88-летняя Юко Огасавара, подписала свой первый контракт на съемки в порнофильме, когда ей исполнился 81 год. Она снимается в основном с молодыми мужчинами и считает, что именно благодаря новой работе смогла найти себя, обрести счастье и оставаться здоровой.

Фото: Freepik

Карьеру в «серебряном порно» сделали и пожилые мужчины, в числе которых один из самых популярных актеров жанра ­– 89-летний Шигео Токуда. Он снялся более чем в 350 фильмах для взрослых, причем дебютировал в возрасте 60 лет. Токуда включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый порноактер мира.

Феномен популярности «серебряного порно» Продюсер порностудии Ruby Такума Кавабе объяснил популярность этого жанра старением населения в Японии. По его словам, пожилые потребители покупают большое количество фильмов на DVD, а женщины-актрисы «продолжают стремиться к красоте и исследовать свою сексуальность, даже когда становятся старше». При этом порноактриса Тода убеждена, что рынок «серебряного порно» пользуется спросом потому, что это одна из немногих сфер, где старики оказались в центре внимания. Кроме того, в фильмах показывают невероятные истории, вряд ли возможные в реальной жизни.

Это не Эдипов комплекс. Я думаю, мужчинам нравится, когда их балуют женщины постарше. Эми Тода японская порноактриса

Тода добавила, что не планирует уходить на пенсию, пока есть фильмы, в которых ей интересно сниматься.