Наблюдать, как стремительно таяли обещания украинской стороны о числе зарубежных представителей на саммите в пасторальном Бюргенштоке, было упоительно. От смелых прогнозов о присутствии 160 государств, готовых, по мнению Киева, осудить «российскую агрессию», пришлось отказаться в процессе организации встречи.

Президент Владимир Зеленский унижался, пытаясь то просьбами, то оскорблениями втянуть в швейцарский формат Китай. По его призывам европейские лидеры буквально обзванивали глав государств Глобального Юга и Ближнего Востока.

В итоге в Швейцарию приехали представители 91 государства (менее половины всего состава ООН, включая частично признанное Косово) и восьми организаций, в том числе ООН. Был и парад евробюрократических органов вроде Совета Европы, Еврокомиссии, Европарламента и иже с ними.