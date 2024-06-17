Визгу много, шерсти мало. Пять мифов о «саммите мира» в Швейцарии
360.ru разобрал пять мифов о «саммите мира» в Швейцарии
Как третьесортный фильм с дорогостоящей пафосной пиар-кампанией и толпой не самых талантливых, но медийных актеров, швейцарская встреча по украинскому вопросу оставила мировое сообщество удивляться: а что это вообще было? 360.ru собрал и опроверг главные мифы о «саммите мира» на курорте Бюргеншток.
Миф 1. «Весь мир с Украиной»
Наблюдать, как стремительно таяли обещания украинской стороны о числе зарубежных представителей на саммите в пасторальном Бюргенштоке, было упоительно. От смелых прогнозов о присутствии 160 государств, готовых, по мнению Киева, осудить «российскую агрессию», пришлось отказаться в процессе организации встречи.
Президент Владимир Зеленский унижался, пытаясь то просьбами, то оскорблениями втянуть в швейцарский формат Китай. По его призывам европейские лидеры буквально обзванивали глав государств Глобального Юга и Ближнего Востока.
В итоге в Швейцарию приехали представители 91 государства (менее половины всего состава ООН, включая частично признанное Косово) и восьми организаций, в том числе ООН. Был и парад евробюрократических органов вроде Совета Европы, Еврокомиссии, Европарламента и иже с ними.
Оставлял желать лучшего и уровень представительности саммита. Опустим, что многие главы государств, согласившихся прибыть на конференцию, предпочли прислать вместо себя либо министров, либо спецпредставителей. Причем такие делегаты необязательно соответствовали профилю встречи.
К примеру, Австралию представлял министр системы страхования инвалидов Билл Шортен. Заварившие всю кашу США отправили не разваливающегося на ходу, на манер мультяшного Распутина, Джо Байдена, а смешливого гения демократической мысли Камалу Харрис в компании советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
Красивее всего этой, прямо скажем, трагикомичной историей воспользовался российский президент.
Неприглашение России на форум в Швейцарии — не просто агрессивный политический жест от Запада, к которым Москва уже попривыкла. Ничего другого от ослепленных чувством собственной важности политиков на грани коллективного провала ждать не приходится, да и грустить из-за отсутствия приглашения в Бюргеншток в Кремле не стали.
Вместо этого Владимир Путин перекрыл все швейцарское инфополе собственной мирной инициативой, которую в итоге пришлось обсудить всем приехавшим в Бюргеншток. Потому что действие акции весьма ограничено — темпами продвижения российских войск.
Отсутствие Москвы на саммите оказалось фактором неприсоединения к клубу Зеленского огромного числа игроков во главе с Китаем. Непосредственно в день саммита из игры добровольно вышел президент Колумбии Густаво Петро.
«Сценарий форума в Швейцарии — это не сценарий свободного форума для обсуждения дорог по нахождению мира между Россией и Украиной. Его заключения уже предопределены. Я останавливаю мою поездку на встречу в Швейцарии и прошу Европу обсудить пути, которые позволят окончить [военный конфликт], а не продлить его», — написал лидер государства в соцсетях.
Миф 2. Итоговый документ в Швейцарии — триумф Киева
Игра слов как никогда важна для полулегитимного украинского режима, который старается выдать желаемое за действительное. Особенно это касается документа, подписанного по окончании саммита в Швейцарии — не всеми и не без ошибок.
Чтобы расставить точки над i, заглянем в Большой юридический словарь и узнаем, что такое коммюнике и почему швейцарское коммюнике нельзя назвать ни декларацией, ни меморандумом, ни чем-либо еще, как бы того ни хотели украинские СМИ.
Интересно
Такой формат документа закрепляет состояние переговорного процесса, но никак не тянет на итоговое заявление. Именно поэтому 15 государств, включая Саудовскую Аравию, Индию, Бразилию и ОАЭ, попросту отказались подписывать швейцарское коммюнике. Ватикан тоже не стал его поддерживать, тем самым оставшись в статусе наблюдателя.
Берн и Киев впопыхах включили в число подписантов Иорданию и Ирак — тем пришлось отзывать подписи, которые их представители и не ставили. Швейцарский МИД вынужден был оправдываться: мол, ни Багдад, ни Амман не заявили о своем несогласии с формулировками документа, вот их в подписанты и добавили — для массовости…
«Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Валентин Клива.
Но важно не только то, какие проблемы координации в духе «сначала сделали, потом подумали» были на бенефисе Зеленского. А еще и то, что коммюнике в итоге не так было похоже на «формулу мира», разрекламированную в качестве «единственно правильной» для «свободной» Европы от нелегитимного украинского президента.
Миф 3. Формулу Зеленского признали в мире
Хваленой «формуле мира» Владимира Зеленского, которую должны были без вопросов поддержать 160 государств, пришлось совершить кастрацию без анестезии, чтобы ее приняли хотя бы 78 из 91 заявленной страны. Известно об этом стало еще в мае.
Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются, и так далее. Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны.
Владимир Зеленский
Для общего пользования из нереалистичного прожекта Киева выбрали места в духе «за все хорошее и против всего плохого»: угрожать Запорожской АЭС нельзя (будто ей угрожает кто-то, кроме ВСУ…), ради всеобщего снабжения Украине надо вернуть доступ к гаваням в Черном и Азовском морях, военнопленных вэсэушников — обменять.
Эти мысли перемежались с бредом о «незаконно вывезенных» детях, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, о вине Москвы за украинский кризис, об угрозах Украине ядерным оружием. Такими темпами Зеленскому можно даже тихонько порадоваться, что коммюнике подписали целых 78 участников швейцарских посиделок.
Говоря откровенно, итоговые хотелки украинского президента в Бюргенштоке подозрительно похожи на видоизмененные в худшую сторону пункты из — никогда не догадаетесь — китайского плана по урегулированию кризиса на Украине.
Что же это получается? Страны «свободного мира» пропиарили отвергнутый ими ранее китайский проект? Кажется, «формула мира» — все.
Миф 4. Зеленский — легитимный лидер
Зеленский, видимо, тоже все. Так бывает, когда о форме волнуешься больше, чем о содержании.
Светлый медийный образ героически истощенного лидерством (при таком употреблении веществ и не так выглядеть будешь) Зеленского в вечной униформе на наших глазах тускнеет. Да, с ним обнимаются на полях G7, да, никто в Бюргенштоке не задает неудобных вопросов об отмененных выборах президента. Зато за спиной Зеленского внушительно маячит звероподобный руководитель его же администрации — Андрей Ермак.
Ермака на встрече в Швейцарии было так много, что он умудрился попасть на общую фотографию лидеров стран, участвовавших в саммите, а это противоречит всем возможным протоколам. Если только спонсоры Киева не пытаются намекнуть, на кого будут менять Зеленского в не сильно далеком будущем.
«Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, согласно ротоколу, присутствуют только первые лица. Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?» — возмутился в соцсетях украинский депутат от партии Петра Порошенко Владимир Арьев.
В пользу этой версии работает и то, что именно от Ермака исходило много заявлений, которыми не разбрасываются без определенной власти. Он заговорил о втором саммите мира (да-да, прошедший саммит оказался настолько «эффективным», что срочно объявили о следующем), о том, что итоги встречи в Бюргенштоке передадут российской стороне, что Киев вовсе не против начать переговоры с Москвой — но на своих условиях.
Как быть при этом с законом, запрещающим эти самые переговоры, глава администрации президента Украины не уточнил.
Миф 5. Мир без России реален
Последний гвоздь в швейцарский проект вбил глава местного МИД Иньяцио Кассис, который заявил: без России даже эти усеченные, упрощенные, абстрактные донельзя положения коммюнике выполнить не получится. Это открыто признавали и иностранные делегаты на саммите.
«Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они важный шаг и проблеск надежды. Должен также отметить, что этот саммит мог бы быть более ориентирован на результат, если бы в зале присутствовала другая сторона конфликта, Россия», — подчеркнул министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Его поддержал представлявший Саудовскую Аравию Фейсал ибн Фархан ибн Абдуллах Аль Сауд, тоже глава МИД.
Важно, чтобы международное сообщество поощряло любые шаги в направлении серьезных переговоров, которые требуют трудного компромисса как части дорожной карты, ведущей к миру. Здесь важно отметить, что любые серьезные переговорные процессы нуждаются в присутствии России.
Фейсал ибн Фархан ибн Абдуллах Аль Сауд
министр иностранных дел Саудовской Аравии
Получается, швейцарский саммит, несмотря на исступленный визг украинской стороны, приносит настоящему мирному процессу маловато «шерсти», то есть смысла. И значит, работает на противоположную цель.