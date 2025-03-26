Сегодня 14:09 Пьяная дипломатия. Европейские элиты руководят своими странами, не приходя в сознание 0 0 0 Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Накануне замглавы польского МИД Анджей Шейна поведал всему миру о своей нелегкой судьбе. Так измотали бедолагу ежедневные проблемы польской дипломатии, международная обстановка, тревожность, нагнетаемая в Евросоюзе, и прочие мировые катаклизмы, что он не нашел лучшего решения, кроме как запить.

«Хочу сообщить вам, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей, особенно докторов Б. Вороновича и Д. Вороновича, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем. Прошу прощения у всех, кого затронула моя проблема», — написал польский дипломат. Надо сказать, в правительстве Польши с пониманием отнеслись к «маленькой проблеме» замминистра и даже не стали сильного его ругать за возникшие замечания к работе министерства, а просто предложили отправить в отпуск. А куда же еще отправляют чиновников-алкоголиков?! «Грустно. Я думаю, что было бы хорошо оставить министра Шейна в отпуске до момента полного выяснения дела, и я не говорю о проблемах со здоровьем, там были и другие темы. Моя задача в данный момент — определить обоснованность этих замечаний. <…> Я хотел бы попросить отпуск для заместителя министра. Пусть он срочно объяснит суть дела со всех сторон», — произнес на очередном заседании премьер-министр Польши Дональд Туск.

К сожалению, нам неизвестно, к принятию каких именно внешнеполитических решений причастен непросыхающий польский дипломат. Но порой складывается устойчивое впечатление, что вся европейская внешняя политика делается «подшофе». Так, на днях бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о необходимости… разоружить Россию. Как написала по этому поводу немецкая газета Rheinische Post, глава МИД в правительстве Ангелы Меркель рассказал, что Германия-де откажется от размещения на свой территории американских ракет средней дальности только в случае, если Россия уберет свои якобы развернутые ракеты. «Я хотел бы увидеть параллельное предложение о разоружении для России, как в 1980-х годах», — подчеркнул Габриэль.

Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews / www.globallookpress.com

Фото: Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль/ IMAGO/Fotostand / Reiss / www.globallookpress.com

О каких именно российских ракетах идет речь и где конкретно они развернуты, бывший министр не уточнил, но, похоже, такой задачи и не ставилось. Суть пламенного спича сводилась к очередной попытке европейского политика — пусть и с приставкой «экс» — обвинить Россию в эскалации напряженности в Европе и тем самым оправдать всепоглощающий европейский милитаризм и разжигание войны. Мне ничего не известно о проблемах с алкоголем и другими «веселящими» веществами у герра Габриэля, но, на мой взгляд, толкать народы Европы к новой большой войне человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, просто не может. А эти толкают.

Толкают осознанно, каждый день укрепляя в голове у европейского обывателя образ России как врага и будущего агрессора, который по каким-то им одним известным причинам обязательно в недалеком будущем нападет на Европу.

Исторический факт: как-то так выходит, что европейцев всегда пугали страшным русским медведем, который вот-вот нападет, и каждый раз в роли нападавшего оказывались сами европейцы. То ли спьяну, то ли на трезвую голову — неважно. Но признаков большого ума в таком поведении явно не обнаруживается. Об этом еще великий Эйнштейн говорил: «Повторение одних и тех же действий в надежде получить другой результат — это безумие».