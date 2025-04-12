12 апреля 2025 17:43 Первый говорил с Путиным с начала СВО. Визит Уиткоффа в Петербург — глазами западных СМИ 0 0 0 Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Переговоры России и США

За встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным СМИ — как российские, так и зарубежные — следили пристально. На Западе ее связали с якобы тупиковой ситуацией в урегулировании украинского конфликта и указали на ошеломляющую разницу подходов прошлой американской администрации и нынешней. Что еще говорили в иностранной прессе о диалоге — в материале 360.ru.

Нежелание России уступать и тупик в переговорах Французская газета Le Figaro выпустила материал, в котором заявила об отсутствии со стороны России решительных уступок. «Киев и некоторые западные столицы обвиняют Россию, армия которой больше и лучше оснащена на фронте, в преднамеренном затягивании переговоров», — указали в статье. Читателям журналистский опус не понравился: они обвинили Европу в попытках затянуть решение кризиса постоянной поддержкой и новыми поставками вооружений ВСУ.

Фото: Konopatov Yuri/news.ru / www.globallookpress.com

«Пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать», — писали в комментариях.

Некоторые заметили, что президент Украины Владимир Зеленский не должен участвовать в процессе урегулирования. «От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего — так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением», — подчеркнули читатели. The Washington Post нашла причину того, почему Уиткофф вылетел в Петербург без предупреждения. По версии журналистов, причина для этого одна — «переговоры о конфликте на Украине, по всей видимости, зашли в тупик».

Фото: Liu Lei/XinHua / www.globallookpress.com

Ключевой посредник и новый подход США к вопросу Украины Агентство Bloomberg охарактеризовало Уиткоффа как ключевого посредника в попытках президента США Дональда Трампа положить конец российско-украинскому конфликту. В статье тоже упомянули тупиковую ситуацию с переговорами о прекращении огня.

Россия требует повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT, которая находится под юрисдикцией Европейского союза, в качестве условия для принятия перемирия в Черном море при посредничестве США. Журналисты Bloomderg

Телеканал CNN напомнил, что спецпосланник Трампа заявил о необходимости для Украины отказаться от Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей: по мнению Уиткоффа, это прекратит конфликт. «Что свидетельствует об ошеломляющем политическом отходе от предыдущей администрации [экс-президента США Джо Байдена]», — оценили в материале высказывания представителя Белого дома.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Al Jazeera назвала Уиткоффа ключевой фигурой в периодическом сближении Москвы и Вашингтона. В материале указали, что это происходит на фоне разговоров с российской стороной о потенциальных совместных инвестициях в Арктику и российские редкоземельные минералы. Спецпосланник Трампа, подчеркнула The New York Times, стал первым высокопоставленным американским чиновником, который отправился в Москву на переговоры с Путиным после начала СВО. «После своей первой встречи в Кремле Уиткофф сказал, что он пытался развить „дружбу, отношения“ с Путиным», — заявили в статье.