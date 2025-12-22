Пентагон обвинил Китай в размещении более 100 баллистических ракет у границ с Монголией

Китай развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на нескольких шахтных позициях вблизи границы с Монголией. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на закрытый доклад Пентагона, с которым ознакомилось агентство. В документе также указывается, что Пекин не демонстрирует готовности к диалогу по вопросам контроля над стратегическими вооружениями.

Согласно оценкам американского военного ведомства, Китай продолжает наращивать свой ядерный потенциал и к 2030 году может располагать арсеналом, превышающим тысячу ядерных боеголовок.

В докладе отмечается, что параллельно КНР активно развивает военные возможности, связанные с потенциальным конфликтом вокруг Тайваня. По оценке Пентагона, Пекин стремится достичь способности вести и выиграть подобный конфликт к 2027 году. В числе рассматриваемых сценариев упоминаются удары на дальности до 1,5–2 тысяч морских миль, что может существенно осложнить военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

МБР DF-31, представляющая собой трехступенчатую твердотопливную ракету, находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая с 2006 года. Она способна нести одну боеголовку мощностью до 300 килотонн и поражать цели на расстоянии до 7,2 тысячи километров.

Ранее Пентагон уже сообщал о создании шахтных районов вблизи китайско-монгольской границы, однако численность размещенных там ракет не раскрывалась. Возможные цели новых комплексов в отчете не конкретизируются.

Китайские власти, в свою очередь, заявляют о приверженности доктрине «непервого применения» ядерного оружия и подчеркивают оборонительный характер своей ядерной стратегии. В Пекине подобные сообщения называют попытками дискредитировать КНР и ввести международное сообщество в заблуждение.

Третьего сентября в Пекине на параде по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны глазам многочисленной публики предстали межконтинентальная ракета DF-61, авиационная баллистическая ракета JL-1, подводная ракета JL-3 межконтинентальной дальности, обновленная версия наземной МБР DF-31.