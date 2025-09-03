Парад принуждения к миру. Западу показали, почему не стоит провоцировать войну
В Пекине прошел парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. В торжествах участвовали 20 иностранных лидеров, в том числе президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Трампа звали. Трамп не приехал. Трамп обиделся.
«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин упоминать о колоссальной поддержке и „крови“, которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Я надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность! Пусть председатель Си Цзиньпин и замечательный народ Китая проведут прекрасный и долгий день празднования сегодня. Передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети.
Характеризуя подобное поведение, у нас в народе принято говорить «надулся как мышь на крупу» — тут вам и гордыня, распираемая чувством собственного величия, и обида, вызванная недальновидностью собственных поступков.
Президент США вообще любит обижаться. Он так долго, еще со времен своего первого срока (а после него Джо Байден) обхаживал Индию, полагая, что один из будущих лидеров Глобального Юга станет опорой западной экспансии в Юго-Восточной Азии и серьезным противовесом Китаю (мало кто сейчас помнит, но американцы без тени иронии размышляли над тем, как бы пригласить Нью-Дели к вступлению в AUKUS). Когда же индийцы предпочли демонстративно не отказываться от российской нефти, хозяин Белого дома вышел из себя и решил мелочно отомстить, значительно повысив тарифы.
Уже после того, как индийский премьер Нарендра Моди приехал в Китай на саммит ШОС, где во время личной встречи пригласил Путина посетить Индию в ближайшем декабре, разочарованию в Белом доме не было предела. Причем разочарованию сразу всеми.
«Я очень разочарован в нем. У нас с ним всегда были прекрасные отношения. <…> Но теперь я очень разочарован в президенте Путине, я могу это сказать», — заявил Трамп, комментируя все еще отсутствие мира на Украине.
Откуда ему взяться, этому миру, если тот же Трамп, гордо заявляя, что США больше не участвуют в конфликте, с не меньшей гордостью сообщает о продолжении поставок Киеву оружия, разве что за счет европейцев. Плюс Штаты по-прежнему обеспечивают ВСУ спутниковой связью Starlink, а обмен разведданными между Пентагоном и украинским Генштабом не прекращался ни на минуту даже тогда, когда его якобы не было?
Понимая, что Украина не единственная точка на мировой карте, где США хотели бы погреть руки в чужой крови, Китай устроил грандиозный парад. Более 10 тысяч человек, а также сотни самолетов и единиц наземной военной техники — в Пекине продемонстрировали свое новейшее оружие, чтобы недвусмысленно дать понять всему Западу, в первую очередь Вашингтону, что продолжение подобной политики может очень дорого ему обойтись.
На параде КНР представила все компоненты своей ядерной триады, в том числе новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C с дальностью, охватывающей всю планету.
Кроме того, на центральной площади китайской столицы глазам многочисленной публики и высоких иностранных гостей предстали межконтинентальная ракета DF-61, авиационная баллистическая ракета JL-1, подводная ракета JL-3 межконтинентальной дальности, обновленная версия наземной МБР DF-31, ударные и разведывательные беспилотники. Впервые прошли Военно-космические силы и кибервойска КНР.
Итогом праздника стали 80 торжественных залпов и 80 тысяч голубей, выпущенных в небо.
«Птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру. Также в конце парада запустили тысячи воздушных шаров. Мероприятие завершилось китайской „Песнью Родине“, — не унимался телекомментатор.
«Стремление к миру»… Во многом китайский парад стал актом «принуждения к миру» Запада, явно потерявшего берега. В этом смысле он сродни специальной военной операции России, которая в итоге имеет ту же цель: победив малое зло, предотвратить большое.