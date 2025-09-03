Парад принуждения к миру. Западу показали, почему не стоит провоцировать войну

В Пекине прошел парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой войне. В торжествах участвовали 20 иностранных лидеров, в том числе президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Трампа звали. Трамп не приехал. Трамп обиделся.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, будет ли председатель КНР Си Цзиньпин упоминать о колоссальной поддержке и „крови“, которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Я надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность! Пусть председатель Си Цзиньпин и замечательный народ Китая проведут прекрасный и долгий день празднования сегодня. Передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети.

Характеризуя подобное поведение, у нас в народе принято говорить «надулся как мышь на крупу» — тут вам и гордыня, распираемая чувством собственного величия, и обида, вызванная недальновидностью собственных поступков.

Президент США вообще любит обижаться. Он так долго, еще со времен своего первого срока (а после него Джо Байден) обхаживал Индию, полагая, что один из будущих лидеров Глобального Юга станет опорой западной экспансии в Юго-Восточной Азии и серьезным противовесом Китаю (мало кто сейчас помнит, но американцы без тени иронии размышляли над тем, как бы пригласить Нью-Дели к вступлению в AUKUS). Когда же индийцы предпочли демонстративно не отказываться от российской нефти, хозяин Белого дома вышел из себя и решил мелочно отомстить, значительно повысив тарифы.