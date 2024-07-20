До старта летних Олимпийских игр в Париже осталось совсем немного. Но город не похож на столицу спортивного праздника, а больше напоминает осажденную крепость или концлагерь со всеми вытекающими — блокпостами, насильственным отселением «нежелательных элементов», грязными улицами и клопами. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Возможно, кто-то еще помнит Олимпиаду-80 в Москве. Особенно, ту критику, которой ее подвергали бойкотировавшие Игры западные страны. Мол, Олимпиада в центре тоталитарного государства, под полицейским и даже военным надзором, когда все должны ходить исключительно строем и на все спрашивать разрешения. Конечно, кое-какие меры в советской столице предприняты были. Например, не очень большое количество маргинального населения на время из города выселили из города. Конечно, была усилена охрана правопорядка. Но ничего такого, о чем писали западные СМИ, не было и в помине.

В городе царила атмосфера спортивного праздника и дружбы. Московская Олимпиада была организована идеально в плане комфорта спортсменов, гостей и их безопасности. А сам город продолжал жить нормальной жизнью.

Скоро во французской столице откроются новые Олимпийские игры. Детище Эммануэля Макрона, который сделал все, чтобы Игры состоялись именно в Париже. И как же выглядит французская столица накануне открытия?

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Из Парижа силой отселили многих «нежелательных элементов» — бездомных, подозреваемых в радикализме и проституток. Понятно, что всех отселить точно не удалось, ибо этого добра в Париже сейчас как вшей в париках французской знати в стародавние времена.

Сам Париж больше напоминает не город, в котором проходит спортивный праздник, а нечто среднее между концлагерем и осажденной крепостью.

В городе установили блокпосты, помимо усиленных нарядов жандармерии его патрулирует еще и армия, потому что власти обоснованно опасаются террористических актов.

Фото: Li Bohan / Global Look Press

А еще Париж безобразно грязен. Уже давно. И если проституток из города убрать попытались, то с мусором сделать ничего не могут. И он валяется на улицах французской столицы. Я даже не говорю о реке Сене, в которой должен пройти один из видов состязаний — в интернете полно мемов и шуток на эту тему. Кстати, до сих пор не понятно, справилась ли французская столица с нашествием клопов. Если нет, кровососущие твари будут рады обилию иностранных туристов в гостиницах. В общем, к празднику спорта, в котором «нет политики», почти все готово. Даже трансгендер с олимпийским факелом. Удачи вам, клопы.