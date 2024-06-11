Хантера Байдена признали виновным в незаконном владении огнестрельным оружием

Фото: Freepik

Жюри присяжных вынесло вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Байдена-младшего признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном приобретении и хранении оружия.

В частности, сына президента США обвинили в покупке револьвера Colt Cobra при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. За такие правонарушения в Соединенных Штатах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

В сентябре 2023 года выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену утвердило Большое жюри суда в штате Делавэр.

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?

Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Устроят бойню. НАТО решил втянуть Молдавию в конфликт с Украиной

Вирус Трояновой: почему они сходят с ума

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте