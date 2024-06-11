Хантера Байдена признали виновным в незаконном владении огнестрельным оружием

Жюри присяжных вынесло вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщила телекомпания Fox News .

Байдена-младшего признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном приобретении и хранении оружия.

В частности, сына президента США обвинили в покупке револьвера Colt Cobra при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. За такие правонарушения в Соединенных Штатах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

В сентябре 2023 года выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену утвердило Большое жюри суда в штате Делавэр.